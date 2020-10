Ontdek Amsterdam (of 23 andere steden) met Google Maps AR - Apparata

Ontdek de wereld door je ogen, maar ook met je smartphone aan de hand van AR via Google Maps Live View.

Met Google Maps Live View kun je een locatie ontdekken of door een stad navigeren met de camera van je smartphone. Op het display van je telefoon geeft Google aan waar je heen moet gaan. Nieuw is dat bezienswaardigheden in realtime worden weergegeven op je scherm. Zo weet je meteen wat het is. Als voorbeeld geeft Google het Empire State Building in New York City. Als je voor dit iconische gebouw staat weet je natuurlijk wel als dat zo is, maar via Maps kun je het ook realtime zien.

De functie komt ook naar Amsterdam op iOS en Android. Onze hoofdstad is niet de enige stad waarmee je bezienswaardigheden via Google Maps Live View kunt ontdekken. Ook Bangkok, Barcelona, Berlijn, Budapest, Dubai, Florence, Istanbul, Kuala Lumpur, Kyoto, Londen, Los Angeles, Madrid, Milaan, München, New York, Osaka, Parijs, Praag, Rome, San Francisco, Sydney, Tokyo en Wenen worden toegevoegd.

Helaas zit reizen door het coronavirus er voor veel mensen nog niet in. Lekker aan de slag gaan met deze AR-functie voor Google Maps kan dus nog even niet. Tenzij je toerist speelt in eigen land. Dus veel plezier in Amsterdam!