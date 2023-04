Ontdek de elektrische fatbikes van Ruff

Het merk Ruff is afkomstig uit Duitsland, op een paar uur rijden van München. Sinds 2012 worden hier fietsen – in eigen beheer – ontworpen en geassembleerd. De e-bikes zijn van hoogwaardige kwaliteit, handgemaakt en geïnspireerd op de hiphop-cultuur uit de jaren negentig. Zeg je Ruff, dan zeg je authentiek en een tikkeltje brutaal. Lees in dit artikel alles over de fatbikes van Ruff.

Wat is een fatbike?

Met een fatbike ga je vlotter over diverse obstakels en verschillende ondergronden. Kenmerkend voor dit type fiets zijn de grote banden en de brede voorvork. Vaak zie je banden van 96 mm tot 12,7 cm en soms zelfs nóg dikker. Deze eigenschappen zorgen voor een stoere uitstraling.

Om genoeg grip te kunnen houden op de verschillende wegen wordt de bandenspanning zo laag mogelijk gehouden. Op deze manier houd je voldoende contact met de ondergrond. Er geldt geen rijbewijs- of helmplicht om een fatbike te kunnen besturen, wat wel het geval is bij bijvoorbeeld de speed pedelec. Dé reden waarom de fatbikes zo goed aanslaan bij het jonge publiek.

Bekende namen verwerkt

Inmiddels heeft Ruff vier verschillende elektrische fatbikes toegevoegd aan haar portfolio. Alle e-fatbikes beschikken over de zogenoemde Duitse degelijkheid. Zo zijn bekende en betrouwbare merken als Bosch Active of Performance verwerkt. Ideaal als je van plan bent om lange ritten te maken met je authentieke bike. Ook beschikken de Lil’Buddy en Lil’Missy van Ruff over de populaire derailleur van het merk Shimano.

Favoriete fatbikes van Ruff

Het assortiment van Fietsvoordeelshop.nl is aangevuld met de e-fatbikes van Ruff. Lees hieronder alles over de Lil Buddy, Lil Missy en Biggie.

Lil Buddy 500 Wh 2023

Zin om terug de tijd in te gaan, zonder de gemakken van hedendaags te verliezen? Dan zit je bij de Lil Buddy 500 Wh 2023 goed. Deze hippe elektrische fatbike beschikt over een middenmotor van het merk Bosch Performance CX. Dankzij de koppel van 85 Nm haal je binnen mum van tijd de maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.

De standaard accu heeft een capaciteit van 500 Wh. Hierbij hoort een actieradius van 50 tot maximaal 90 kilometer, afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en je snelheid.

Wij hebben de belangrijkste eigenschappen van deze Ruffu e-fatbike voor je op een rij gezet:

Type rit Dagelijkse korte ritten Soort remmen Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Altus Aantal standen trapondersteuning 4 Capaciteit accu 500 Wh

Biggie 300 Wh 2023

De Biggie 300 Wh 2023 is weer compleet anders dan de Lil Buddy (zie e-fatbike hierboven). Dankzij het robuuste frame, de retro uitstraling en de comfortabele zit ben je verzekerd van een modern ontworpen elektrische fatbike. De middenmotor is verwerkt onder het zadel en van het merk Bosch Active. Met deze trapondersteuning kom je nooit meer bezweet en uitgeput aan op plaats van bestemming.

Met een accu capaciteit van 300 Wh haal je gemakkelijk afstanden van 40 tot maximaal 90 kilometer met een volgeladen accu. De werkelijke actieradius hangt af van onder andere je rijgedrag en andere factoren. Ruff Biggie is ook te verkrijgen in de 500 Wh variant.



Check hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Biggie 300 Wh 2023:

Type rit Dagelijkse korte ritten Soort remmen Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen Traploos Type versnellingen Enviolo handmatig Aantal standen trapondersteuning 4 Capaciteit accu 300 Wh

Ruff Lil Missy 500 Wh 2023

Wil je opvallen in de stad? Daar hoef je niet je best voor te doen met deze Ruff Lil Missy 500 Wh. Het ontwerp is sierlijk en stoer tegelijk. Je kunt kiezen uit de kleuren groen, rood, roze, wit en zwart. Daarnaast is het mogelijk om je Lil Missy te personaliseren met onder andere zittingverhogers en voordragers.

De krachtige middenmotor van het merk Bosch performance CX maakt elke rit zo comfortabel mogelijk. Krachtig, want de motor beschikt over een kracht van 85 Nm. Ook bij deze elektrische fatbike is er een actieradius van tussen de 50 en 90 kilometer per volgeladen accu.

Nog even alle belangrijke eigenschappen van de Lil Missy op een rij:

Type rit Dagelijkse korte ritten Soort remmen Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Altus Aantal standen trapondersteuning 4 Capaciteit accu 500 Wh

Heb je hulp nodig bij het kiezen van een elektrische fiets die past bij jouw eisen en wensen? Lees dan hier de buying guide voor elektrische fietsen.

Liever zelf ervaren hoe een elektrische fiets aanvoelt? Bij Fietsvoordeelshop.nl is het mogelijk om gratis en geheel vrijblijvend een afspraak te maken voor een proefrit. Tijdens de proefrit kun je zelf tijdens een fietstocht kijken welke het beste bij je past. De fietsspecialisten staan voor je klaar om advies te geven.