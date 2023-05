Ontdek de meest populaire e-bikes van 2023 voor mannen 

E-bikes waren in 2022 in Nederland goed voor 80% van de omzet van alle fietsverkopen in Nederland, zo blijkt uit onderzoek van Gfk. Niet alleen voor recreatieve ritten, maar ook voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer is een elektrische fiets ideaal. Voor heren zijn er in 2023 veel verschillende soorten e-bikes te vinden, van sportief en hip tot comfortabel en praktisch. In dit artikel lees je meer over de vier meest populaire e-bikes voor mannen!

#1 Cortina E-U1 N3 2023

Ben je op zoek naar een functionele fiets voor dagelijkse korte ritten? Dan is de Cortina E-U1 een goede optie. Dit model heeft een stevig frame, brede wielen en is extra stabiel dankzij een motor in het voorwiel. Dit zorgt ervoor dat je altijd comfortabel fietst. De fiets heeft 3 versnellingen en is voorzien van een krachtige voorwielmotor.

Deze e-bike van Cortina heeft een accu waarmee je tussen de 30 tot 60 km kan fietsen. Als je dit niet voldoende vindt, is een accu upgrade mogelijk. Ook is er nog een andere uitvoering beschikbaar, de luxe variant met 7 versnellingen. Fiets jij elke dag naar je werk of naar school, dan is dit de fiets voor jou. Deze fiets is verkrijgbaar vanaf € 1439,- bij Fietsvoordeelshop.nl.

Bekijk de belangrijkste eigenschappen van deze #1 e-bike voor mannen hieronder:

Type rit Dagelijkse korte ritten Accu capaciteit 450 Wh Actieradius 40 tot 80 kilometer Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Rollerbrakes Aantal versnellingen 3 Kracht motor 55 Nm

#2 Gazelle HeavyDutyNL C7 HMB 2023

De Gazelle HeavyDutyNL C7 HMB 2023 is de ideale fiets voor dagelijks gebruik. Je kunt deze e-bike gebruiken om bijvoorbeeld mee naar school te gaan, boodschappen te doen of naar je sportclub te gaan. Het is een sterke en comfortabele e-bike. De standaard uitvoering beschikt ook over een bagagedrager en een rek voorop, zodat je makkelijk spullen kunt meenemen.

De fiets is voorzien van een Bosch Active middenmotor. Dankzij het lage zwaartepunt kun je comfortabel van A naar B fietsen. Met de accu kun je 40 tot 90 km afleggen. Als je liever grotere afstanden aflegt, is een upgrade van de accu mogelijk. Pak jij vaak dagelijks de fiets? Dan is deze Gazelle e-bike een goede keuze. De fiets is al te verkrijgen voor € 2159,- bij Fietsvoordeelshop.nl.

De belangrijkste eigenschappen van deze e-bike staan hieronder uitgelicht:

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 300 Wh Actieradius 40 tot 90 kilometer Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Hydraulische remmen Aantal versnellingen 7 Kracht motor 40 Nm

#3 Batavus Fonk E-GO N7 2023

De Batavus Fonk E-GO N7 2023 is een echte stadsfiets, waarmee je makkelijk meekomt in het verkeer. Dankzij de voorwielmotor van E-motion voelt het alsof je altijd wind mee hebt en heb je nooit meer moeite met trappen. De fiets heeft een licht frame en een sportief uiterlijk, wat deze Batavus Fonk een snelle en wendbare fiets maakt. Daarnaast is deze e-bike uitgerust met 7 Shimano Nexus versnellingen en veilige rollerbrakes. Kortom, de perfecte fiets om naar je werk of school te gaan. Deze fiets is al te verkrijgen voor € 1799,- bij Fietsvoordeelshop.nl.

Check de belangrijkste eigenschappen van deze e-bike hieronder:

Type rit Dagelijkse korten ritten Accu capaciteit 400 Wh Actieradius 40 tot 90 kilometer Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Rollerbrakes Aantal versnellingen 7 Kracht motor 25 Nm

#4 Koga E-Nova EVO 2023

Een moderne e-bike voor heren vind je bij het merk Koga. De Koga E-Nova EVO 2023 is een sportieve fiets die van alle gemakken voorzien is. De fiets wordt aangedreven door De Bosch middenmotor en riemaandrijving. Daardoor fietst je extra licht. Bovendien heeft de fiets 8 versnellingen.

De accu van deze fiets zit onder de bagagedrager en er zijn drie verschillende accu’s te bestellen. Zo kun je de accu upgraden tot 500 Wh. De verende voorvork en zadelpen zorgen ervoor dat je altijd comfortabel op de E-Nova zit. Dat maakt dat deze e-bike geschikt is voor woon-werkverkeer, maar ook voor langere tochten. Deze fiets is verkrijgbaar vanaf € 2699.

Type rit Recreatief gebruik Accu capaciteit 300 Wh Actieradius 40 tot 80 kilometer Upgrade accu mogelijk Ja Type remmen Hydraulische remmen Aantal versnellingen 8 Kracht motor 50 Nm

Hoe je erachter komt welke e-bike het beste bij je past? Ervaar zelf de rijeigenschappen van je favoriete e-bike tijdens een proefrit. Bij Fietsvoordeelshop.nl maak je geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak hiervoor.