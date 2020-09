Onthuld: Xbox Series X 1TB Expansion Card prijs is schrikken! - Apparata

Een webshop onthult de Seagate 1TB Expansion Card voor Xbox Series X en S en de prijs is misschien een beetje schrikken!

Lange tijd was het niet bekend wat Xbox-liefhebbers nog moesten bijbetalen voor extra opslagruimte op de Xbox Series X. Het Amerikaanse BestBuy neemt de Seagate Xbox Series X en S 1TB Expansion Card nu op in de webshop. En dat is wel even schrikken. Het ding gaat namelijk voor $219,99 over de toonbank!

Xbox Series X 1TB Expansion Card

De 1TB Expansion Card voor Series X en Series S gaat dus 220 dollar kosten, vermoedelijk zo’n €200. Dat is even schrikken gezien de standaard Series S zelf maar 300 kost. Maar eerlijk is eerlijk, eigenlijk is het best een logische prijs. Losse 1TB PCIe 4.0 SSD’s kosten namelijk ook al snel rond de 200 euro.

Het grote voordeel van een ‘gewone’ SSD is natuurlijk wel dat je hem in je PC gebruikt. Ofwel, hij kan dienen als back-up schijf, als game schijf of voor belangrijke bestanden. De Seagate Xbox Series X 1TB Expansion Card heeft maar één functie: next-gen games opslaan voor de Series X en S.

Slim verdienmodel

Desalniettemin is het een slim verdienmodel. De Xbox Series S heeft bijvoorbeeld standaard 512GB opslagruimte, de Series X 1TB. Zeker voor die eerste, die digital only is, geldt dat de harde schijf zo vol staat met games. En met deze officiële uitbreidingen is de drempel om voor extra geheugen te gaan extra klein.

Daarnaast lijkt alles erop te wijzen dat de 1TB Expansion Card ook gewoon heel erg goed is. De kaart heeft dezelfde specs als het interne geheugen van beide Xbox’es, ofwel héél snel.

Om dat alles nog aantrekkelijker te maken is het systeem voor zover we weten plug&play. Je kunt dus zoals vroeger met die heerlijke PlayStation 2 memory cards je progressie meenemen naar een maat. Je weet dat de officiële harde schijf immers altijd werkt op iedere Xbox Series X en S.

De Seagate 1TB Expansion Card voor Xbox Series X en S komt volgens de webshop op 10 november uit, op dezelfde dag als de next-gen consoles.

