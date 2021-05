Onthullende screenshots Battlefield 6 gelekt - Apparata

Er zijn mogelijk meerdere screenshots uitgelekt van Battlefield 6. Een moderne setting is daarmee zo goed als bevestigd, ook door insiders.

De volgende Battlefield is volop in de maak en komt volgens DICE en EA officieel rond de feestdagen van 2021 uit. We weten daarentegen nog nauwelijks iets over wat voor game we precies kunnen verwachten. Twee gelekte screenshots tonen vermoedelijk Battlefield 6 in vol ornaat. Daaruit kunnen we in elk geval de setting van de aankomende shooter opmaken.

Battlefield 6 screenshots

De gelekte screenshots komen van een onbekende bron, gepubliceerd door PC Gamer. Daarop zijn enkele zeer belangrijke details te zien. De eerste screenshot lijkt uit een gameplay-trailer te komen, waarbij de speler in een cockpit naar een raketlancering kijkt. Het tweede screenshot is meer cinematisch, maar toont nog beter de setting van de game dankzij de goed zichtbare Bell Boeing V-22 Osprey-helicopters. Battlefield 6 gaat zich op basis van de screenshots in de hedendaagse tijd afspelen.

Goed nieuwe voor fans die al meerdere jaren wachten op een vervolg op Battlefield 3 en 4. Die games worden collectief als de tofste Battlefield’s gezien, mede vanwege de moderne setting. Bronnen vertellen tegen Tom Henderson dat de game simpelweg BATTLEFIELD gaat heten (met hoofdletters) en zich inderdaad in de moderne tijd afspeelt.

Het spel speelt zich rond tien jaar in de toekomst af. Qua wapentuig hoeven spelers zich geen zorgen te maken om ongeloofwaardige sci-fi-rommel. BATTLEFIELD zou simpelweg wat geavanceerde hedendaagse technologie gebruiken. Tot slot zijn de V.S. en Rusland de hoofdrolspelers in de game. Spelers zouden in de singleplayer kunnen kiezen welke factie ze steunen.

Vermoedelijk krijgen we in juni de eerste officiële gameplay-beelden en verdere details te zien, aangezien de (virtuele) E3 dan weer van start gaat.

