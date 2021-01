Onthulling: 'Google en Facebook doen stiekem aan price fixing' - Apparata

Er zou een hele smerige price fixing deal tussen Google en Facebook hebben plaatsgevonden die concurreren onmogelijk maakt.

De kritiek op big tech wordt met de dag groter en een nieuwe onthulling helpt daar totaal niet bij. Volgens documenten in handen van de NewYorkTimes (via WallStreetJournal) blijkt dat Google een ‘zoete deal’ aan Facebook bij reclameveilingen. Hierdoor zou het sociale medium oneerlijke voorrang hebben gekregen, ofwel een antitrust rechtszaak in wording.

Google trekt Facebook voor

Uit documenten blijkt dat Google en Facebook een wel heel smerige deal gemaakt zouden hebben. De twee zouden aan price fixing gedaan hebben, waarbij Facebook dus een oneerlijke voorsprong kreeg tegenover concurrenten.

De deal met codenaam ‘Jedi Blue’ gaf voorrang aan biedingen van Facebook op reclames. De geautomatiseerde reclameveilingen zijn überhaupt een grijs gebied, maar Facebook zou inzichten hebben gekregen die concurrentie niet krijgen.

Zo wist het sociale medium naar verluidt met de deal extra tijd om te bieden los te peuteren. Ook zouden ze direct toegang hebben gekregen tot de sites die de reclameruimte aanbieden en kregen ze meer informatie over gebruikers.

In ruil daarvoor zou het sociale medium Google hebben beloofd op ten minste 90% van alle geselecteerde veilingen te bieden. Daarnaast zouden ze beloofd hebben minimaal $500 miljoen per jaar via die veilingen te spenderen. Volgens een openbaar aanklager in Texas belooft Google hiermee een minimum aantal reclameruimte aan Facebook waardoor concurrentie minder kans krijgt.

De deal zou zelfs 20 keer het woord ‘antitrust’ noemen en vastleggen dat Google en Facebook moeten samenwerken als ze aangeklaagd worden voor de deal. Alleen dat al ruikt behoorlijk bedorven als je het aan mij vraagt.

Google ontkent vooralsnog alle aantijgingen en publiceert zelfs een zeer uitgebreide blog over de zaak. Het zoekplatform gaat duidelijk in de tegenaanval met allerlei weerleggingen en redeneringen. Het is daarentegen nog maar de vraag hoe de jury in de onvermijdbare rechtszaak over deze praktijken zal denken.