Onthulling: Zo zou Amazon start-ups belazeren

Steelt Amazon informatie van start-ups om vervolgens zelf concurrerende producten uit te brengen? Volgens twee dozijn bronnen wel.

‘S werelds grootste webshop Amazon is niet per se het toonbeeld van netjes gedrag. Dat wisten we al na een onthullend bericht eerder dit jaar. Nu schrijft dezelfde krant wederom een pijnlijk stuk over Amazon. Jeff Bezos’ imperium zou net doen alsof ze willen investeren in start-ups, om vervolgens het idee te stelen en het zelf uit te brengen. Zo gaat Amazon naar verluidt te werk.

‘Amazon dupeert start-ups’

In een artikel (paywall) van de Wall Street Journal schrijft het medium over een smerige praktijk van Amazon. Het miljardenbedrijf zou investeringen doen in start-ups, waarna ze dus toegang krijgen tot alle vertrouwelijke informatie. Vervolgens komt er vermoedelijk niet geheel toevallig een vergelijkbaar product van Amazon zelf op de markt.

Dat baseert de krant op verhalen van meer dan twee dozijn start-ups, die allemaal op een of andere manier met Amazon in zee gingen. Telkens toonde Amazon interesse in de start-ups. Vervolgens kwam er een concurrerend product van Amazon zelf uit, waarna de start-up meestal ten onder ging.

Concrete voorbeelden

Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Neem bijvoorbeeld LivingSocial, dat 30% van hun aandelen aan Amazon verkocht. Vervolgens zou de webshop grote hoeveelheden data bij het bedrijf hebben opgevraagd, ex-werknemers van het bedrijf ingehuurd hebben en zelfs huidige klanten van LivingSocial benaderd hebben met betere deals.

Een ander gedetailleerd voorbeeld draait om start-up Nucleus. Dit bedrijf maakte een videocommunicatie-scherm, waar Amazon een investering in deed. Je raadt het al, na de investering had Amazon toegang tot de financiën en andere data van Nucleus en niet veel later kwam de Echo Show uit. Dit vergelijkbare product zou volgens de webshop niet geïnspireerd zijn door Nucleus’ product. Maar na een rechtszaak betaalde Amazon de start-up wel $5 miljoen als schadevergoeding (zonder toe te geven dat ze iets verkeerd hadden gedaan).

Amazon onder vuur

Amazon heeft de beschuldigingen ontkend tegenover The Wall Street Journal. Ze zouden geen informatie van hun losstaande investeringsdivisie gebruiken om zelf producten te ontwikkelen.

Het is daarentegen het zoveelste kritische bericht over Amazon; zoals uit het in de intro gelinkte bericht blijkt zou Jeff Bezos’ trots wel vaker keihard zakendoen. De Amerikaanse Federal Trade Commission kijkt ondertussen of het keihard zakendoen is, of ronduit illegaal.

