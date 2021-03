Ontsnapte gevangene gepakt omdat hij een game ging kopen - Apparata

Ontsnapte gevangene gepakt omdat hij de nieuwe game van Call of Duty ging kopen. De reden en de beelden zijn nog opvallender!

Iedereen is meer aan het Netflixen of aan het gamen. Wat moet je anders bij een vergaande lockdown? Clint Butler dacht dit ook en besloot tijdens een lockdown om de nieuwe Call of Duty: Cold War aan te schaffen. Goed idee!

Ontsnapte gevangene

Hij werd in eerste instantie aangehouden omdat hij tijdens de lockdown naar buiten ging om te winkelen. Dat ging dus niet door, hij mocht daar helemaal niet zijn. Opmerkelijker is dat Butler op 28 november jongstleden wist te ontsnappen uit de gevangenis. Butler is dan ook geen lieverdje, hij is veroordeeld voor een gevangenisstraf van 17 jaar! Hij heeft onder andere een gewapende overval gepleegd. Maar goed, hij is dus succesvol ontsnapt en wist zich vervolgens bijna een half jaar schuil te houden. Totdat hij besloot om de nieuwe game van Call of Duty te gaan kopen met een maat van hem.

Knietje voor agent

Butler werd aangehouden en hij liet weten dat hij klaar was met heel de dag binnen zitten. Ja, wie niet? Een nieuw spelletje kan dan de verveling verlichten. Toen hem door een van de agenten werd gevraagd wie hij was, reageerde hij met een knietje in de pijnlijke zone van de agent. Nou ja knietje, meer een gestrekt been. De agent kon dat niet op prijs stellen en zijn collega arresteerde hem na een toch wel woeste worsteling. Dit alles is te zien via de camerabeelden van de bodycam van de agenten.

Niet zo slim van de ontsnapte gevangene Butler. Weet je uit de gevangenis te ontsnappen en dan wordt je gepakt, omdat je een spelletje met je vriend gaat kopen tijdens een lockdown. Echter, de maatschappij is wel weer een stukje veiliger nu dit figuur van de straat is.