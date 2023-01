Ontvochtiger voorkomt schimmel, welke is de beste?

Steeds meer mensen verlagen de temperatuur in huis om op die manier gas te besparen. Dat gaat goed tot ongeveer een graad of 15. Daaronder ontstaan vochtproblemen. Kan een ontvochtiger deze problemen oplossen?

Lagere temperaturen betekent meer vocht

Hoe kouder de lucht, hoe minder waterdamp deze vast kan houden en hoe eerder het dauwpunt,100% luchtvochtigheid dus, wordt bereikt. Daarom: hoe lager de temperatuur binnen ten opzichte van buiten, hoe vochtiger het wordt. Dat is trouwens ook de reden dat je in de ochtend zo vaak mist ziet. De temperatuur van de lucht is al zo sterk gedaald, dat het dauwpunt wordt bereikt en de waterdamp in de vorm van kleine waterdruppeltjes vloeistof wordt.

Vocht veroorzaakt schimmelproblemen

Wij worden niet erg blij van een vochtige ruimte, maar schimmels zoals meeldauw wel. Bij temperaturen onder de 15 graden stijgt de luchtvochtigheid op koude plekken vaak boven de 80%. De conditie waarbinnen schimmels optimaal kunnen groeien. Dat is de reden dat je vaak condens bij ramen en kozijnen ziet.

Meeldauw heeft vervelende gevolgen. Niet alleen zie je lelijke zwarte vlekken, er komen ook schimmelsporen vrij waar je allergisch voor kan worden. Ook tast de schimmel hout en andere materialen aan. Kortom, deze schimmelproblemen wil je koste wat kost voorkomen. Dat kan onder meer met een ontvochtiger.

Welke types ontvochtiger zijn er?

Het eenvoudigste type ontvochtiger bestaat uit een bakje met korrels van een vochtabsorberend middel. Meestal wordt hiervoor silicagel gebruikt. Per kilo silicagel wordt maximaal ongeveer 700 g water geabsorbeerd. Het grote voordeel van silicagel is dat je korrels die vol met vocht zitten, weer kan drogen. Uiteraard kost dat drogen energie, tenzij je dat in de zon kan doen. Een ander voordeel is dat er geen stroom nodig is.

Het meest voorkomende type ontvochtiger werkt door de lucht sterk af te koelen met een compressor met koelmiddel zoals bijvoorbeeld propaan. Je kan het zien als een koelkast, maar dan een koelelement zonder een kast eromheen. De vochtige lucht koelt af, het vocht slaat neer en druppelt in een opvangbakje. Dit is in feite puur, gedestilleerd water. Je kan het bewaren of gewoon weggooien.



Nadeel van dit type is dat het enigszins lawaai maakt. Het werkt immers met een pompje. Uiteraard kost het proces stroom, afhankelijk van de grootte tussen de 100 en 500 watt. Deze stroom wordt omgezet in warmte. Ook komt er warmte vrij omdat waterdamp in vloeistof wordt omgezet.

Een minder efficiënt, maar veel stiller type werkt met een Peltierelement. Dat is een elektronisch onderdeel, dat als je er stroom doorheen stuurt, aan de ene kant heel koud wordt en de andere kant heel warm. Omdat dit type geen bewegende onderdelen heeft, maakt het geen geluid, afgezien van druppels water af en toe.

De laatste twee types hebben vaak een luchtvochtigheidmeter en regelelektronica. Zo stopt de ontvochtiger als het gewenste luchtvochtigheidniveau, bijvoorbeeld 40% of 60%, is bereikt. Dat is erg handig, want op die manier wordt het niet te droog en kost het je ook niet onnodig stroom.

Welk type ontvochtiger is het beste?

Om deze vraag te beantwoorden moet je enkele dingen weten. Hoe groot is de ruimte die je wilt ontvochtigen, is het erg als de ontvochtiger veel geluid maakt, zijn energiekosten een groot probleem en wil je het luchtvochtigheidniveau nauwkeurig kunnen regelen?

Als het om een zeer kleine ruimte gaat, bijvoorbeeld een kast, kan je overwegen om gebruik te maken van silicagel.

In alle overige gevallen kan je beter kiezen voor een van de elektronische varianten.

Vind je geluid hinderlijk, bijvoorbeeld in een slaapkamer? Dan kan je het beste kiezen voor een exemplaar met een Peltierelement. Nadeel hiervan is dat ontvochtigers met een Peltierelement een wat lagere capaciteit hebben en per liter verwijderd vocht wat duurder zijn qua energiegebruik.

Ontvochtiger met compressor voor grotere ruimten

Wil je wat grotere ruimtes vochtvrij maken? Dan kan je het beste kiezen voor een ontvochtiger met een compressor. Meestal staat bij elk model ontvochtiger wel hoeveel vierkante meter deze aan kan. Kies een type dat evenveel of iets meer dan het aantal vierkante meters van de ruimte die je wilt ontvochtigen, aan kan. Als de ruimte met vochtproblemen heel koud wordt, is het verstandig om een type te kopen dat ook bij lage temperaturen goed werkt.

Het beste is om een model te kopen dat 4-5 sterren heeft bij de productbeoordeling op een website als bol.com of Amazon. Houd ook rekening met het energiegebruik. Vooral bij de grote modellen kan dat fors zijn. Bedenk dat een apparaat van 1000 W per uur een kilowattuur stroom gebruikt. Dus als je met een lager aantal watt je doel bereikt, kies dan voor het meer energiezuinige toestel.