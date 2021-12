Ontwikkelaar EA gaat ‘all-in’ met het spel Battlefield

EA

Het spel Battlefield verandert in een ‘verbonden universum, omdat EA ‘all-in’ gaat en steekt meer middelen in de serie dan ooit!

De ontwikkelaar vernieuwt hiernaast de structuur van zijn studio’s om die visie te ondersteunen. Ondanks de lauwe ontvangst (om het genereus te zeggen) van Battlefield 2042. “Als geheel zijn we all-in op Battlefield”, vertelde EA Chief Operating Officer Laura Miele aan GameSpot. “Gezamenlijk zijn we erop uit om het enorme potentieel ervan te ontsluiten.”

EA all-in met Battlefield

Meerdere studio’s in Noord-Amerika en Europa zouden werken aan Battlefield-games en ervaringen. Een daarvan is Battlefield Mobile, dat volgend jaar uitkomt. Vince Zampella, het hoofd van Star Wars Jedi: Fallen Order en Apex Legends-studio Respawn Entertainment, heeft nu de leiding over de Battlefield-franchise. Naast het produceren van de originele Call of Duty, heeft hij gewerkt aan Titanfall- en Medal of Honor-games. Iemand met veel ervaring dus en de verwachtingen zijn daarom hoog.

“We zijn van plan een Battlefield-universum te bouwen, een met meerdere projecten die onderling verbonden zijn met de speler in het midden”, zei Zampella. “We zullen Battlefield 2042 blijven ontwikkelen en laten groeien, en we zullen onderweg nieuwe soorten ervaringen en bedrijfsmodellen verkennen die we aan die basis kunnen toevoegen om een ​​geweldige reeks ervaringen voor onze spelers te bieden.”

Langetermijnplan

EA pakt het serieus aan en neemt meerdere mensen over van andere ontwikkelaars. Ook Byron Beede, een andere Call of Duty-veteraan werkt nu bij EA. Hij zegt dat EA een “langetermijnplan” heeft voor de serie. De focus ligt momenteel echter op het ondersteunen van Battlefield 2042. Daarom is er pas een patch uitgerold die gericht is op de onhandige gebruikersinterface van Battlefield 2042 en een heleboel bugs heeft verholpen. We kunnen aankomende tijd dus veel verwachten van het spel.