Elektrische fietsen zijn tegenwoordig verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Welke e-bike geschikt is voor jou, hangt bijvoorbeeld af van het doel waarvoor je de fiets gaat gebruiken. Zijn het vooral ritjes van werk naar huis of ben je van plan lange pleziertochten te maken? En wil je een e-bike met een middenmotor of voorwielmotor? Afhankelijk van jouw voorkeuren zal de prijs voor je elektrische fiets variëren tussen de € 1.500,- en € 4.000,-. In deze blog lees je onze favoriete e-bikes onder de €2.400,-.

Batavus Finez E-go 2023

Ben je op zoek naar een elektrische fiets met een goede prijs-kwaliteit verhouding? Deze comfortabele en stijlvolle elektrische stadsfiets, de Finez E-go 2023 van Batavus is wellicht waar je naar op zoek bent. Je kunt de E-go anschaffen in de kleuren donkerblauw of paars mat, voor een aanschafwaarde van 1.979 euro.

Deze betaalbare e-bike beschikt over een middenmotor van het merk E-motion. De standaard capaciteit van de accu bedraagt 300 Wh. Hier hoort een actieradius bij van tussen de 30 en 70 kilometer. Wil je liever langere afstanden afleggen? Dan is het mogelijk om de accu te vergroten, tot een maximale actieradius van 110 kilometer.

De belangrijkste specificaties van de Batavus Finez E-go 2023 staan in de tabel hieronder toegelicht:

Type rit Recreatief gebruik Soorten remmen Hydraulische schijfremmen Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal standen trapondersteuning 5 Verlichting LED verlichting via accu Kracht motor 60 Nm Type display E-motion Sire-E

Gazelle Paris C7 Plus HMB 2023

Op zoek naar een elektrische fiets met een lage instap? Bij de elektrische stadsfiets van Gazelle, de Gazelle Paris C7 Plus HMB 2023, is op- en afstappen een eitje. Je kunt deze Paris C7 aanschaffen in de kleuren wit mat en zwart mat, voor een aanschafwaarde van 2.209 euro.

Deze betaalbare Gazelle heeft een middenmotor van het bekende merk Bosch Active Plus. De standaard accu capaciteit bedraagt 300 Wh. Dit staat gelijk aan een actieradius van 40 tot 80 kilometer. Wanneer je graag langere afstanden fietst, is het mogelijk je accu te upgraden. Met de maximale upgrade, kun je tot 120 kilometer afleggen.

De belangrijkste specificaties van de Gazelle Paris C7 Plus HMB 2023 lees je in de tabel hieronder:

Type rit Recreatief gebruik Soorten remmen Hydraulische velgremmen Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Aantal standen trapondersteuning 4 Verlichting LED verlichting via accu Kracht motor 50 Nm Type display Bosch Purion display

Trek Verve+ 2 2023



Een echte kwaliteitsfiets die geschikt is voor dagelijkse ritten, dat is de betaalbare Trek Verve+ 2 2023. Deze Verve + 2 is beschikbaar met een frame met een hoge stang en een lage. Je schaft deze Trek e-bike aan voor een prijs van 2.339 euro.

De motor van deze e-bike betreft een middenmotor van het bekende merk Bosch Peformance. De standaard capaciteit van de accu is 300 Wh. Hiermee kun je maximaal 70 kilometer afleggen, met een volgeladen accu. Wanneer een hogere actieradius je voorkeur heeft, is het upgraden van je accu mogelijk. Met de maximale upgrade leg je maximaal 110 kilometer af.

Benieuwd naar de overige specificaties van deze Trek Verve+ 2? Je leest ze in de tabel hieronder: