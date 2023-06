Onze favoriete elektrische bakfietsen voor elk budget 

Ben jij op zoek naar een elektrische bakfiets? Dit kan een goede optie zijn als jij vaak op de fiets jouw kinderen wegbrengt, de hond mee wilt nemen of weer eens een grote boodschappentas op de fiets wilt vervoeren. De keuze is tegenwoordig enorm, maar er is binnen elk budget wel een goede bakfiets te vinden. Wij zetten vier verschillende bakfietsen voor je op een rij om jouw zoektocht makkelijker te maken.

Voor elk budget een favoriet

Er zijn wel verschillende prijscategorieën waarin je een elektrische bakfiets kunt kopen. Hieronder zullen wij vier favoriete fietsen uitlichten. Dit zijn er twee in de prijsklasse onder de €4000 euro en 2 boven de €4000 euro. Wij raden de merken Babboe, Gazelle en Batavus aan. Dit zijn betrouwbare merken die een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben.

Ontdek hier onze favorieten fietsen onder de €4000

Hieronder zullen wij twee fijne elektrische bakfietsen onder de €4000 euro uitlichten. Als je twijfelt over de fiets, is het altijd mogelijk om eerst een proefrit te maken.

De klassieke Babboe Curve-E

De klassieke Babboe Curve-E is niet alleen een eyecatcher, maar ook nog eens van alle gemakken voorzien. Met deze moderne driewiel bakfiets kun je maximaal vier kinderen meenemen. Dankzij de optionele maxi cosi drager is het ook mogelijk om een baby veilig mee te nemen in de bak. Deze fiets heeft een aantal kwalitatief goede onderdelen, waardoor je extra comfortabel kunt fietsen. Denk hierbij aan stuurdempers die ervoor zorgen dat je geleidelijk en soepel kan sturen.

Ook is de fiets voorzien van een speciale parkeerrem waardoor de fiets niet wegrolt als je hem even parkeert. Dankzij de sterke motor kun je met gemak grote afstanden afleggen, maar ook korte stukken door de stad fietsen. De variant met de houten bak koop je al vanaf 3.449,-. Je kunt ook voor een volledig zwarte variant kiezen.

De belangrijkste eigenschappen van deze elektrische bakfiets op een rij:

Accucapaciteit 450 Wh Locatie motor Achterwiel Motortechniek Babboe GWA motor Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 40 Nm Actieradius 50 – 80 kilometer

Ruime Babboe City-E met plek voor 4 kinderen

Deze Babboe City-E is een moderne en nette bakfiets. De fiets heeft een fijne trapondersteuning waardoor je makkelijk en comfortabel overal naartoe fietst! Deze bakfiets heeft standaard een bankje met gordels, maar is uit te breiden met een extra bankje zodat je vier kinderen veilig kunt meenemen. De fiets heeft een accucapaciteit van 450 wH en dankzij de 7 versnellingen fiets je overal soepel doorheen. Doordat de Babboe City-E maar twee wielen heeft, is de fiets heel wendbaar. Deze fiets is ook volledig in de kleur zwart verkrijgbaar. De prijs? Je koop hem al vanaf 3.249,-

Accucapaciteit 450 Wh Locatie motor Achterwiel Motortechniek Babboe GWA motor Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 40 Nm Actieradius 50 – 80 kilometer

Ontdek hier onze favorieten fiets boven de €4000

Heb jij een ruim budget en wil je er zeker van zijn dat je een goede, comfortabele, moderne bakfiets aanschaft? Dan zijn deze twee opties een goede keuze.

Krachtige en stijlvolle Fier van Batavus

De Fier van Batavus ziet er niet alleen modern uit, maar rijdt ook extra licht en soepel dankzij de kunststof bak en de sterke Bosch Performance CX Line motor. Van deze moderne fiets zijn er twee varianten beschikbaar. De Fier 2 en de Fier 3. De naam zegt het al wel een beetje, maar het verschil is dat de Fier 2, twee wielen heeft en de Fier 3, drie wielen heeft. Je kan dus zelf kiezen of je deze fiets met 2 of 3 wielen wilt aanschaffen.

Dankzij een actieradius van 40 tot 75 kilometer fiets jij met gemak overal naartoe. Wil je een groter bereik? Dan is bij deze fiets een accu-upgrade mogelijk. De Batavus Fier is dus van alle gemakken voorzien, maar je kunt dit zelfs nog uitbreiden. Batavus heeft verschillende accessoires uitgebracht. Zoals een regentent en bakfietskussens. Zo komt het hele gezin vrolijk op de eindbestemming aan. Je koopt de Fier vanaf 4.359,-

Accucapaciteit 400 Wh Locatie motor Midden Motortechniek Bosch Cargo Line Gen4 Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 85 Nm Actieradius 40 – 75 kilometer (accu upgrade mogelijk)

Betrouwbare Makki Load van de Koninklijke Gazelle

Deze mooie fiets staat bekend om zijn hoge comfort. De bakfiets heeft een hoge rand waardoor de kinderen altijd veilig in de bak zitten. Ook is de Makki Load voorzien van een opstapje waardoor kinderen makkelijk in kunnen stappen. Dankzij de krachtige Bosch Performance middenmotor fiets jij altijd makkelijk weg. Dit model is standaard uitgerust met een 400 Wh accu, maar er is ook een accu-upgrade mogelijk! Met de Makki Load is het heerlijk om zowel lange als korte afstanden te fietsen dankzij het traploze versnellingssysteem en de onderhoudsvrije belt drive. Kortom, een ideale bakfiets als bij jou comfort en veiligheid voorop staan. De vanafprijs is 4.499,-

Accucapaciteit 400 Wh Locatie motor Midden Motortechniek Bosch Performance Gen3 Remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 65 Nm Actieradius 40 – 90 kilometer (accu upgrade mogelijk)

Wil je meer weten over de beste e-bike merken van Nederlandse bodem?

Voordelen van een elektrische bakfiets

Bij een bakfiets denk je al snel aan een grote en zware fiets, maar daar tegenover staan ook een hoop voordelen. Hieronder zullen wij de meest belangrijke voordelen van elektrische bakfietsen voor je opnoemen:

#1 Snel op je eindbestemming

Met een elektrische bakfiets ben je snel op je eindbestemming. Met maximaal 25 km/u ben je in de stad vaak sneller dan met OV of de auto. Zo sta je nooit meer in de file en zijn je kinderen sneller op school en ben je op tijd op je werk.

#2 Comfortabel voor iedereen

Niet alleen is een elektrische bakfiets ideaal als je haast hebt, ook voor lange afstanden is deze fiets geschikt. Vaak hebben deze bakfietsen een ruime actieradius en fietsen ze ook nog eens licht dankzij een goede motor. Daarbij komt ook nog eens dat een moderne elektrische bakfiets vaak zitjes of riemen in de bak heeft, waardoor het ook nog eens comfortabel en veilig is voor je kids!

#3 Beter voor jou en het milieu

Het is niet alleen een gezonde keuze voor jezelf, maar ook voor het milieu. Jij krijgt standaard meer beweging en frisse lucht, omdat je minder vaak de auto hoeft te pakken. Daarnaast is het natuurlijk ook een milieuvriendelijk vervoermiddel. Vanaf 2025 zal het aantal milieuzones in Nederland sterk toenemen. Daarom kan het een slimme keuze zijn om nu al te kiezen voor een elektrische bakfiets!

#4 Duurzame keuze

Een moderne bakfiets bestaat uit onderhoudsarme onderdelen en kan langs meegaan. Bovendien is het een goedkope manier van vervoer en je kunt er lang gebruik van maken. Een elektrische bakfiets is dus ook nog eens een voordelige keuze.

Waar moet je op letten bij het kopen van een elektrische bakfiets?

Als je een bakfiets gaat kopen zijn er meerdere punten waar je op kan letten. Dit om teleurstellingen achteraf te voorkomen en om een fiets te vinden die het beste bij jou past. Wij hebben meerdere aandachtspunten voor je op een rij gezet:

Let op de bakhoogte (kijk hierbij ook naar de grootte van je kind)

Beslis of een twee- of driewiel bakfiets meer bij je past (maak desnoods een proefrit op allebei de fietsen)

Beslis welke actieradius je minimaal wilt hebben

Je kunt ook afwegen of je een bakfiets met riemaandrijving wilt

Kijk naar de kracht van de motor, woon je in een heuvelachtig gebied? Dan is een krachtigere motor een must!

Wil je nog meer advies of een proefrit maken? Neem dan contact op met de Fietsvoordeelshop of maak hier gratis en vrijblijvend een afspraak voor je proefrit.