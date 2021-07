Ook deze iPhone krijgt een opvolger in 2022

Misschien wel de beste iPhone die er is krijgt wordt ook vernieuwd voor volgend jaar.

Het najaar is dé periode voor Apple- en iPhone-fans. Traditiegetrouw is dat namelijk wanneer we de jaarlijkse release van de iPhone mogen verwachten. Vorig jaar was het de beurt aan de iPhone 12 en dus mogen we binnenkort diens opvolger iPhone 13 verwachten. Dat is de topserie van Apple, bestaande uit de 13 Mini, 13, 13 Pro en 13 Pro Max. Al het laatste nieuws daarover lees je in ons archief over de iPhone 13.

Prijzen

Want ook al is er nu verschil tussen de reguliere modellen en de Pro-modellen, iets wat je ook merkt in de prijs, iPhones blijven aan de prijs. Dat is en blijft ook de kritiek. Daarom is er sinds een tijdje een extra model in de lineup. Hij heet iPhone SE en het is de derde ‘budget-iPhone’. De eerste was de ietwat ondermaatse iPhone 5C, die werd opgevolgd door de eerste SE, wat een soort mix was tussen iPhone 5-hardware en een iPhone 6-processor. Dat laatste werkte veel beter en dat is dan ook wat de huidige iPhone SE als recept heeft. Het is in essence een iPhone 8 met de A13-bionic chip van een iPhone 11. Dat in combinatie met een prijs van 400 dollar in de VS en ongeveer 500 euro in Nederland, zorgde voor een interessante goedkope iPhone.

SE ‘3’

De iPhone SE staat een beetje los van de ‘echte’ line-up. Dat geldt ook voor de onthullingsdatum van de SE ‘3’. Apple nummert de SE-modellen niet, dus hij gaat gewoon weer iPhone SE heten. Wel krijgt hij in het voorjaar van 2022 dus een update. Het gaat niet om een compleet nieuw model, je moet het meer zien als het huidige model met nieuwere techniek.

Oud ontwerp…

Het ontwerp zal dus niet veranderen ten opzichte van de huidige iPhone SE. Nog steeds wordt er gebruik gemaakt van de behuizing van de iPhone 8 en dat betekent ook TouchID in plaats van FaceID en het ontwerp met de grote bezel en kin. Voor revoluties moet je dus niet bij de iPhone SE in 2022 zijn.

…nieuwe techniek

Nee, de update vindt onderhuids plaats. Twee belangrijke dingen: een upgrade voor de processor. De A13-chip gaat vervangen worden door de A14-chip uit de iPhone 12. Zoals met de huidige iPhone SE zal deze in kracht een tikkeltje verminderd zijn om beter bij de SE te passen, maar het is wel weer de meest moderne chip. Het tweede waar potentiële kopers wellicht blij van worden is 5G-mogelijkheid. De iPhone SE moet de goedkoopste iPhone met 5G worden. Handig om met de tijd mee te komen.

Release

Zoals gezegd zal er hoogstwaarschijnlijk meer over de iPhone SE gemeld worden tijdens het Apple event in het voorjaar van 2022. De geruchten komen van zowel DigiTimes als Ming-Chi Kuo, vooral die laatste heeft het vaker bij het juiste eind. Ming-Chi Kuo meldt ook dat er voor 2023 wél een volledig nieuwe iPhone SE op de planning staat. Deze zou een volledig nieuw design krijgen met een punch-hole camera in plaats van een notch. (via DigiTimes)