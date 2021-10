Ook deze bejaarde miljardair is om en koopt Bitcoin

Stokoud zijn maar wel miljardair, dan investeer je natuurlijk in de toekomst genaamd Bitcoin.

Soros Fund Management, opgericht door miljardairinvesteerder George Soros (91 jaar), heeft geïnvesteerd in de digitale munt. De CEO van het vermogensbeheerbedrijf zegt dat Bitcoin niet alleen een inflatiehedge is: “Ik denk dat het de kloof is overgestoken om te mainstreamen.”

Miljardair koopt Bitcoin

Het vermogensbeheerbedrijf opgericht door miljardair-investeerder George Soros, heeft geïnvesteerd in Bitcoin, onthulde de CEO van het fonds, Dawn Fitzpatrick, in een interview met Bloomberg, dat dinsdag werd gepubliceerd. Fitzpatrick is zowel de CEO als de Chief Investment Officer (CIO) van Soros Fund Management. Ze is de eerste persoon die beide titels heeft.

Over inflatie zei ze: “Als je in september naar goud keek, was het 5% gedaald, dus ik denk dat de angst voor de verlaging van de Amerikaanse dollar tot op zekere hoogte is afgenomen.” Bovendien merkte ze op: “Het IMF kwam net met een soort reservevalutasaldi en de Amerikaanse dollar verliest geen terrein meer.” Desalniettemin handelt Bitcoin (BTC) boven $50K. In een reactie op de snelle stijging van de prijs van BTC, meende Fitzpatrick:

Ik weet niet zeker of Bitcoin hier alleen als inflatiehedge wordt gezien. Ik denk dat het de kloof is overgestoken naar mainstream. Cryptocurrencies hebben nu een marktkapitalisatie van meer dan $2 biljoen. Er zijn 200 miljoen gebruikers over de hele wereld. Dus ik denk dat dit vanuit ons perspectief mainstream is geworden.

Bezit

De miljardair koopt dus Bitcoins. Het fonds bezit Bitcoins, maar niet superveel. In maart zei Fitzpatrick nog dat digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s) “een potentiële bedreiging vormen voor Bitcoin en andere cryptocurrencies.” Ze zei echter dat de dreiging “tijdelijk zal zijn”, en benadrukte: “Ik denk niet dat ze succesvol zullen zijn in het permanent destabiliseren van Bitcoin.”