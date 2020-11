Ook deze Macs krijgen de Apple M1 chip - Apparata

De eerste Macs met de Apple M1 chip zijn een feit, maar wat volgt er nu?

Het laatste Apple event van dit jaar stond in het teken van de M1 chip. Het Amerikaanse techbedrijf kondigde drie computers aan met deze chipset. De MacBook Air, Pro en de Mac mini. Uiteraard zitten er meer producten in de pijplijn bij Apple die aan de M1 gaan, maar wat kunnen we precies verwachten?

Bij Macrumors hebben ze een overzicht gemaakt van de laatste geruchten. Op basis daarvan kunnen we alvast vooruitblikken. Ze omschrijven bijvoorbeeld dat de 14-inch MacBook Pro in het tweede of derde kwartaal van 2021 verschijnt met de M1 chip. Hetzelfde gaat op voor de 16-inch MacBook Pro. Verder krijgt de 24-inch iMac de chip in het laatste kwartaal van dit jaar, of het eerste kwartaal van volgend jaar. En als laatste een kleinere Mac Pro. Dit is een geheel nieuwe computer en zal uiteraard met de M1 komen als het zover is.

Tijdens de keynote van gisteravond sprak Apple vol lof over alle verbeteringen, maar op andere zaken heeft het Amerikaanse bedrijf het vooral laten liggen. Een veelgehoord kritiekpunt is het feit dat de MacBooks met M1 nog altijd een 720p webcam hebben. Dat is anno 2020 betreurenswaardig.