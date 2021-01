Ook deze oudere OnePlus smartphones krijgen Android 11 - Apparata

De ondersteuning voor Android 11 en oudere OnePlus smartphones blijft een goede combinatie, met dit keer nieuws over de 6 en 6T.

Als het gaat om updates en ondersteuning heb je als OnePlus-gebruiker niets te klagen. Zelfs de smartphones van het merk die al wat ouder zijn krijgen netjes ondersteuning voor de nieuwste versie van Android. In dat kader heeft OnePlus aangekondigd op het forum van het merk dat de 6 en 6T een update naar Android 11 krijgen. Dat is in dit geval OxygenOS 11, de eigen skin van OnePlus die het merk gebruikt voor Google’s Android.

OnePlus 6 krijgt Android 11

Wanneer de OP 6 en 6T de overstap naar Android 11 gaan maken is nog niet bekend. Recent had het Chinese techbedrijf nog een uitdaging liggen om de update van Android 11 voor de 7 en 7T goed uit te rollen, daar ging aanvankelijk iets mis. De 6 en 6T zijn de oudste OnePlus-smartphones die straks kunnen updaten naar de nieuwste versie van Android.

De OnePlus 6 werd geïntroduceerd in het eerste halfjaar van 2018. De 6T volgde in het najaar van dat jaar. In de tussenliggende jaren zijn er een hoop nieuwe modellen geïntroduceerd. Van de 7- en 8-Serie tot de goedkopere Nord-reeks. 2020 was tot op heden het belangrijkste jaar voor OnePlus. Niet eerder brachten ze in één jaar zoveel toestellen uit.