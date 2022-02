Ook deze Zuid- Koreaanse serie verovert Netflix

Netflix

Na Squid Game is er een nieuwe Zuid- Koreaanse serie op Netflix die het erg goed doet.

De serie Squid Game was een ongekend succes voor de streamingsdienst. Nu staat de volgende serie uit hetzelfde land online en deze doet het ook goed. Kijkers zijn series gaan waarderen uit Zuid- Korea en bij deze is dat niet anders. We hebben het over All of Us Are Dead.

Zuid- Koreaanse serie op Netflix

Tot op dit moment krijgt de serie een dikke 8 op Rotten Tomatoes. Je kunt dus wel zeggen dat All of Us Are Dead een succes is. Tevens laat Netflix je sinds kort zien welke series en films er het beste bekeken worden in Nederland. Vorige week stond Ozark nog op nummer één, deze week is dat The Sinner. Maar de meest opmerkelijke in het rijtje met goed bekeken serie is dus All of Us Are Dead. Deze stormt de lijst best bekeken series in.

Je moet er wel van houden, want het is niet voor mensen met een zwakke maag. De serie gaat over een zombie uitbraak op een middelbare school in Zuid- Korea. Een wetenschappelijk experiment ligt hier aan ten grondslag. Die is fout gegaan en daardoor wordt de school overspoeld door zombies.

Netflix

Dit is natuurlijk zeer bedreigend voor de studenten en ze moeten er alles aan doen om het er levend vanaf te brengen. Er is geen voedsel meer, maar ook water is schaars. De overlevenden moeten gebruik maken van alles wat ze kunnen vinden om niet zelf ook een zombie te worden. Het is gebaseerd op de Navar webtoon ‘Now at Our School’ van Joo Dong-geun. De serie staat sinds eind januari op de streamingsdienst.

Bekijk hieronder de trailer, als je nog durft.