Ook dit internet- hoogtepunt gaat geveild worden als NFT! - Apparata

Afbeelding via YouTube

Het internet- hoogtepunt filmpje ‘Charlie bit my finger’ gaat geveild worden als NFT en zal dus verdwijnen.

Er zijn een aantal filmpjes die we kennen van YouTube dat echte ‘hoogtepunten’ zijn. Eén daarvan is het filmpje ‘Charlie bit my finger’. Helaas gaat dit filmpje van YouTube verdwijnen, omdat het verkocht gaat worden als Non- Fugible Token (NFT).

Internet- hoogtepunt wordt geveild als NFT

Een beetje internetter heeft dit filmpje al gezien. Het is 881 miljoen keer bekeken op YouTube. In het filmpje zien we twee jongetjes. Dit zijn broertjes en in het filmpje van bijna een minuut wordt het oudste ventje gebeten door zijn kleine broertje. Het is online gezet in 2007 en draait dus al een tijdje mee. 2,2 miljoen mensen gaven het een duim omhoog!

Veiling

Misschien moeten de twee ventjes gaan studeren en hebben de makers geld nodig. Het filmpje gaat namelijk verkocht worden als NFT. Dit zal op 22 mei aanstaande gebeuren. Lukt het, dan zal het filmpje van YouTube verdwijnen. De koper krijgt dan het eigendom in handen, als uniek stukje code op het internet. Helemaal zal het niet verdwijnen, op andere platforms zal je het vermoedelijk nog kunnen vinden.

De makers schrijven op hun website: “Een persoon krijgt de kans om de video in handen te krijgen als NFT”. “Ook krijgt de winnaar van de veiling de mogelijkheid om zijn eigen parodie op de video te maken, samen met de originele hoofdrolspelers: Harry en Charlie.”

Het zal ons niet verbazen als dat de verkoop nog gaat lukken ook. Dit jaar zijn er al veel internethits van eigenaar gewisseld. Eerder werd de foto van het meisje dat voor een brandend huis staat verkocht voor 400.000 euro. Wil je nog even genieten van het filmpje, hieronder staat het.