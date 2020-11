Ook flink deel PlayStation 5 SSD bij voorbaat verloren - Apparata

Uit de doos gaat er van de PlayStation 5 SSD een flink deel verloren aan het besturingssysteem.

Als je over een kleine twee weken eindelijk een PlayStation 5 in handen hebt, dan wil je natuurlijk massaal games installeren. De 825GB SSD van de PlayStation 5 kan gemakkelijk enkele games vasthouden. Helaas heb je lang niet aan heel die 825GB iets, want bijna 20% gaat bij voorbaat al verloren. Oh, en check voordat we beginnen hier onze eigen bevindingen van de PlayStation 5!

PlayStation 5 daadwerkelijke schijfruimte SSD

Met de nieuwe console generatie stapt zowel Microsoft als Sony over op solid-state drive opslagruimte, ofwel SSD. De ondertussen al lang geïntegreerde technologie is razendsnel en behoorlijk ruimte efficiënt.

Wat daarentegen niet ruimte efficiënt is, is het besturingssysteem van de PlayStation 5, dat bijna 20% van de SSD opeist. Volgens Polygon is er out of the box al bijna 158GB aan opslagruimte kwijt, nog voordat de eerste game geïnstalleerd is. Je hebt dus feitelijk maar 667,2 GB van de 825GB SSD over om games op te installeren.

Xbox Series X wint

Wat dat betreft wint Microsoft met de Xbox Series X gemakkelijk. De Amerikaanse console komt standaard met 1TB SSD opslagruimte (andere bandbreedte), waarvan men ruim 20% gebruikt voor het besturingssysteem.

Beide consoles zijn dus grofweg net zoveel ruimte kwijt aan vooraf geïnstalleerde software. Maar omdat de Xbox Series X standaard met meer opslaruimte komt, geeft de PlayStation 5 zich op het gebied van opslagruimte al gewonnen.

Er is nog een kleine plus voor de doorgewinterde games die direct bij launch álle mogelijke games willen checken. Xbox maakt hun peperdure Expansion Card direct beschikbaar bij launch. Recentelijk werd bekend dat PlayStation 5 fanaten even moeten wachten op de SSD uitbreiding.