Ook Huawei gaat een stapje verder dan opvouwen

Huawei gaat verder dan een smartphone die je kunt opvouwen, namelijk eentje die je kunt oprollen!

Een opvouwbaar OLED-scherm: het is de nieuwe realiteit. Kleinere merken probeerden het en ook grote merken als Samsung en Huawei willen met een goede opvouwbare smartphone komen. Vooral Huawei deed mee in de race om de eerste opvouwbare OLED schermen met de Mate X. Daarover komt er binnenkort meer, eerst gaan we nog een stapje verder. Opvouwtechnologie is nog niet gemeengoed of er is alweer een nieuwe fase.

Oprollen

Tenminste, een scherm oprollen bestaat al een tijdje, maar het heeft het productiestadium nog niet gehaald. Dat is niet door een gebrek aan pogingen. LG en hun oprol-tv bijvoorbeeld, Samsung is er ook al mee bezig en OPPO heeft een prototype. Daar mag nog een merk aan toegevoegd worden.

Huawei die je kunt oprollen

Huawei is namelijk ook bezig met oprollen. Dat blijkt uit patenten die LetsGoDigital in handen heeft. Die ‘bevestigen’ dat het merk ergens mee bezig is. Wanneer en hoe is dan natuurlijk nog niet bekend.

Zoals normaal

Geen verrassingen in de uitvoering trouwens. De Huawei die je kunt oprollen werkt net als de meeste oprolschermen. Een buigbaar scherm dat van grootte kan veranderen door met magneten te rollen. Weet je, bovenstaande afbeelding laat het eigenlijk perfect zien. Misschien wel te veel gras voor de voeten weggemaaid…

Mate X

Net als de opvouwbare smartphone gaat de Huawei die je kunt oprollen de naam Mate X krijgen. Of hier nog wat aan toegevoegd gaat worden, is niet bekend. We gaan het zien: binnenkort, of misschien niet.