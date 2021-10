Ook in Apple Keynote: nieuwe AirPods en meer

Naast de compleet nieuwe MacBook Pro heeft Apple ook de compleet nieuwe AirPods aangekondigd, naast verbeteringen aangekondigd voor de HomePod Mini.

Op de Apple Keynote van vanavond steelt de nieuwe MacBook Pro de show. Apple heeft echter nog twee nieuwtjes die toch nog even het benoemen waard zijn. Dus bij deze koppelen we deze twee dingetjes even in één artikel.

HomePod Mini

Het gaat namelijk om de ‘Pods’, te noemen de HomePod en de AirPods. Laten we eens beginnen met die HomePod. Het gaat specifiek om de HomePod Mini. Dit kleine apparaatje is bedoeld als slimme assistent van Apple, zoals ieders favoriete digitale assistenten van Google en Amazon. De nieuwe 8,4 centimeter hoge HomePod Mini is beschikbaar in nieuwe kleuren. Naast zwart en wit kun je ook kiezen voor drie speelse kleuren: donkerblauw, oranje en geel. Voor wie het apparaatje iets meer wil zien als een kekke decoratie en minder als een soort grote golfbal die je vragen beantwoordt.

Over dat laatste gesproken: dat doet de HomePod Mini nu ook iets beter. De integratie met Apple Music is verbeterd, waardoor je zo’n beetje de hele Apple Music catalogus kunt bedienen met je stem. Spotify, Deezer en andere bronnen werken trouwens ook met de HomePod Mini. De Siri-functionaliteit zoals je deze kent in je iPhone is verbeterd en ook de speaker in de HomePod Mini is verbeterd, waardoor het apparaatje een perfecte thuisspeaker is. De vernieuwde HomePod Mini gaat 99 dollar kosten in de VS, maar is officieel hier niet verkrijgbaar. Je kunt hem wel bestellen vanuit een andere markt, maar dan werkt het apparaat alleen in het Engels (of andere ondersteunde talen).

AirPods

Wat je hier wel kunt krijgen: de nieuwe generatie AirPods! De draadloze oortjes (of headware) van Apple zijn nu al een tijdje onder ons en het is al weer tijd voor generatie drie. Het nieuwe design is iets opgeruimder en de uitsteeksels onderaan zijn verkleind. Het design doet wat denken aan de Pro-versie van de oortjes, maar dan zonder rubberen oorstukjes. De case is wel zoals die van de Pro: breder en lager.

De AirPods mogen genieten van vele malen verbeterde ‘spatial audio’: 3D-geluidseffecten om precies te horen waar het geluid vandaan komt. Daarmee is de geluidservaring beter dan ooit. Ook de batterijduur is verbeterd met een uur ten opzichte van de uitgaande AirPods. De case opladen kan vanaf nu met MagSafe. Ook worden AirPods toegevoegd aan het ‘Find My’-netwerk en kun je dus met je andere devices je AirPods opzoeken. De nieuwe AirPods gaan 199 euro kosten.

Apple heeft nu een waar arsenaal aan AirPods: je kunt vier verschillende versies nieuw kopen. Het gaat om (met prijzen):

AirPods tweede generatie: 149 euro

AirPods derde generatie: 199 euro

AirPods Pro: 279 euro

AirPods Max: 629 euro

De nieuwe AirPods zijn nu te bestellen.