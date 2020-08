Ook in deze Nederlandse gemeenten heb je nu Uber Eats

Uber Eats komt naar twee nieuwe plaatsen in Nederland.

Uber Eats begon ooit in de grootste steden van ons land als een soort proef. Gelukkig is het concept goed aangeslagen, want ook vele andere (en kleinere) gemeenten in Nederland hebben inmiddels toegang tot de dienst. Langzaam maar zeker is het platform op steeds meer plekken te gebruiken. Vandaag zijn daar Apeldoorn en Arnhem aan toegevoegd.

In tegenstelling tot Thuisbezorgd, is het aanbod van Uber Eats wat diverser en uitgebreider. Niet alleen kapsalon of afhaalchinees, maar volwaardige restaurants die via de bezorgservice eten bezorgen. Daarnaast zijn grote fast food ketens als McDonalds, KFC en Burger King aangesloten op het platform. Daar is recent Starbucks bijgekomen.

Als consument profiteer je daarvan. Je kunt thuis lui op de bank een Maccie bestellen of koffie drinken van Starbucks. Uber Eats is wel een platform waar je goed op de aanbiedingen moet letten. Zonder aanbiedingen kan het een dure grap zijn. Denk aan 3 euro bezorgkosten of hogere kosten voor de maaltijd zelf. Soms ben je de helft duurder uit als je niet oppast en dat maakt een bestelling toch al gauw erg prijzig. Inmiddels is Uber Eats in meer dan 10 Nederlandse gemeenten actief.