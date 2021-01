Ook Motorola kondigt draadloos op afstand opladen aan - Apparata

Foto @Motorola via Weibo

Motorola kondigt One Hyper aan. Zeer kort na Xiaomi’s primeur toont ook Motorola een technologie waarmee je draadloos op afstand een smartphone kunt opladen.

In een video op Weibo (via XDA-Developers) kondigt Motorola hun versie van op afstand draadloos opladen aan, One Hyper genaamd. Eerder vandaag kwam Xiaomi al met een vergelijkbare techniek. Daarmee mag 29-01-2021 officieel de dag van op afstand draadloos opladen genoemd worden. Tenminste, als het ooit mainstream gaat, anders doen we net alsof het nooit gebeurd is.

Motorola One Hyper

In een kort filmpje geeft Motorola een kleine demonstratie van One Hyper, hun draadloze oplaadsysteem dat op afstand een smartphone kan opladen. Het filmpje toont twee smartphones, een op 80cm afstand en een op een meter afstand van het kastje.

Vervolgens houdt iemand van Motorola zijn hand voor het kastje om te laten zien dat dit geen effect heeft op het opladen. Verder geeft het Amerikaanse merk geen informatie over de technologie.

Vermoedelijk werkt het daarentegen hetzelfde als bij het gelinkte van Xiaomi. Microgolven worden door een specifiek toestel, hier waarschijnlijk de Motorola Edge, opgevangen en omgezet naar elektriciteit.

Een groot verschil met Xiaomi is daarentegen de exacte toepassing. Xiaomi toont namelijk een behoorlijk stevige kubus die alle toestellen in een kleine huiskamer van stroom moet voorzien. Dat product werkt ook op ‘enkele’ meters.

De Motorola One Hyper lijkt iets meer gefocust te werken, waarbij een toestel niet verder dan een meter van het station of kan staan. Denk hierbij meer aan de schaal van een bureau dan van een huiskamer.

Het is nog niet bekend hoever Motorola met hun nieuwe product is. De timing is in elk geval heel opvallend. Het lijkt er een beetje op alsof het bedrijf mee wil rijden op de hype-trein van Xiaomi. Voor echte details moeten we daarentegen voorlopig nog even geduld hebben.