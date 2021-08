Ook Reddit geeft je een TikTok experience

Hoe TikTok functioneert blijkt een inspiratiebron te zijn voor velen. Ook Reddit heeft namelijk een video feed functie.

De wereld is ineens in de ban van TikTok. Dit razend populaire Chinese medium is wat vele (jonge) gebruikers nog miste in hun leven. Voor wie de app niet kent: het gaat om korte filmpjes met grappige filters en andere ongein die je snel kunt delen met de wereld. Iedereen die je volgt komt op je homepagina terecht waar je door al die filmpjes heen kunt scrollen.

Populaire methode

Dat blijkt een inspiratie voor velen te zijn. Instagram Reels komt ook niet uit de lucht vallen: korte filmpjes en een feed waar je naar beneden kunt scrollen. Ook Snapchat, Facebook en andere media werken tegenwoordig met een dergelijke feed. Eén app heeft ook stilletjes zo’n feature gekregen en deze hadden we even iets minder verwacht: Reddit.

Reddit krijgt video feed

Reddit is namelijk niet zoals de andere sociale media. Reddit noemt zichzelf ‘de homepagina van het internet’ omdat de gebruiker sociaal staat. Voor elk onderwerp bestaat een ‘subreddit’ waar een team van gebruikers de boel inricht zoals ze willen. Reddit wordt door velen wel gezien als een wat meer traditioneel ingerichte app, anders dan de meeste sociale media. Het werkt bijna volledig zonder algoritmes die bepalen wat je ziet en niet. Goed, nou heeft ook Reddit een systeem waar alles wat je volgt in een soort ‘feed’ terecht komt, maar nu is er een aparte sectie rondom video’s: dat verwacht je minder snel.

Het logootje wat een beetje lijkt op die van YouTube is de manier om in de video feed van Reddit te komen. Reddit kondigde het vrijwel niet aan, dus iedereen heeft hem in principe al rechts bovenin staan. Het werkt exact zoals TikTok: al je video’s komen hier op een rijtje en je kunt er snel doorheen scrollen. Wat minder ‘des Reddits’ is: in deze feed komen ook suggesties van subreddits die je niet volgt. Dat lijkt dan weer wel met algoritmes te gaan.

Reddit wil er langzaam naartoe dat deze TikTok achtige video feed de nieuwe videospeler van de app wordt. Dat laat een woordvoerder van Reddit weten aan TechCrunch, die Reddit om reactie vroeg na het implementeren van de nieuwe video feed. Zo gaan alle apps wel een beetje op elkaar lijken, vind je niet?