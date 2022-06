Oopsie: Dronken man raakt USB-sticks met gegevens van hele stad kwijt!

Stel je voor dat je de privégegevens van een half miljoen mensen kwijtraakt omdat je in een dronken bij USB-sticks verliest. Dat gebeurde écht.

Een pilsje na een lange werkdag kan ontzettend bevredigend zijn, maar niet als dat ten koste gaat van de privacy van bijna een half miljoen inwoners! Dat gebeurde deze week, nadat een Japanse werknemer precies dat deed.

USB-sticks debacle

De 40-jarige werknemer had meerdere USB-sticks met daarop de gegevens van de inwoners van de gehele stad Amagasaki. Naast de namen, geboortedatum en adressen bevatte de sticks ook informatie over hun belasting, bankrekeningen en eventuele gegevens over een uitkering.

Kortom, ontzettend gevoelige informatie die niet op straat zou moeten belanden. Maar dat gebeurde letterlijk. De man rees af naar Osaka waar hij een borrel ging drinken met wat collega’s. Op woensdagochtend werd hij wakker. Op straat, zónder tas en ongetwijfeld met een enorme kater.

Volgens de lokale politie werd zijn tas gelukkig vrij snel weer gevonden bij een appartementengebouw. De dronkaard heeft ongetwijfeld daar even zijn veters gestrikt, waarna hij zijn tas vergat.

Het lijkt erop alsof de USB-sticks niet daadwerkelijk gestolen zijn. Volgens de stad lijkt het er daarnaast ook niet op alsof iemand de gegevens heeft geprobeerd te bekijken. Naast een wachtwoord op de sticks maken de geheugensticks ook gebruik van encryptie. Ongetwijfeld zou iemand dit hebben kunnen kraken, maar dat lijkt niet gebeurd te zijn.

Gelukkig voor de dronkaard en bijna een half miljoen inwoners van Amagasaki, zullen we maar zeggen. Al is nog niet duidelijk of de zuipschuit zijn baan mag houden…