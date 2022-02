Oorlog in Oekraïne deelt zware klap uit aan Bitcoin

Bitcoin is geen financieel veilige haven om naar te vluchten, nu de oorlog Oekraïne helaas een feit is.

De financiële markten reageren zwaar aangedaan op alle ontwikkelingen in Oekraïne. Nu de oorlog echt is begonnen is het hectisch. In tijden van oorlog is goud een stabiel toevluchtsoord gebleken en ook nu speelt men safe op goud. Vooralsnog is goud niet gedaald maar zelfs een procent in waarde gestegen. Men omschrijft Bitcoin geregeld als het digitale goud, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne laat zien dat het in de praktijk nog niet zo is.

Bitcoin is volatiel en gaat mee in de negatieve tendens van de financiële markten. Toen bekend werd dat Rusland met de aanval op Oekraïne was begonnen daalde de cryptocurrency met negen procent in waarde. Het voorlopige dieptepunt lag op 34.338 dollar op Coindesk vanmorgen. Sindsdien is de koers weer een beetje geklommen naar een koers van meer dan 35.400 dollar.

Bitcoin en Oekraïne

De ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar. Niet alleen voor Bitcoin, maar ook voor de aandelenmarkt. Bezitters van Bitcoin merken dat maar al te goed. Ook de gewone man wordt geraakt door de ontwikkelingen. Denk aan stijgende benzineprijzen als je weer moet tanken met de auto. Financieel zijn er voorlopig alleen maar verliezers.