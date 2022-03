Oorlog in Oekraïne positief voor crypto’s

De oorlog in Oekraïne is verschrikkelijk, maar kan een positief effect hebben op crypto’s.

Rusland heeft dan toch het land aangevallen. Lang hielden ze vol dat ze alleen maar aan het oefenen waren langs de grens. De aanval heeft ernstige gevolgen voor Oekraïne zelf, maar ook wereldwijd merken we het. De inwoners van Oekraïne zoeken daarom naar alternatieven om te betalen en de digitale munten zijn hierin populair.

Oorlog positief voor crypto’s

De adoptie van crypto’s kan door de oorlog versneld worden. Dat zegt de CEO van BlackRock. Dit is de grootste vermogensbeheerder van de wereld. De CEO heet Larry Fink en schrijft dit in een bief aan de aandeelhouders van het bedrijf. De investeerders in BlackRock hebben steeds vaker en meer interesse in de digitale munten dan voorheen. Hiernaast zegt hij dat landen door de oorlog beter gaan kijken ‘van welke valuta ze afhankelijk zijn’. Hierbij kunnen crypto’s een belangrijke rol spelen.

De CEO noemt opmerkelijk genoeg niet de digitale munten. Crypto en bijvoorbeeld Bitcoin worden nul keer genoemd. Wel stablecoins en de digitale dollar. Dat zegt niet zoveel, dit soort bedrijven gebruiken een eigen manier van schrijven. Het betekent wel dat BlackRock ook een toekomst ziet waar crypto’s een grotere rol gaan spelen. En dan met name de projecten die er nu nog niet zijn, denk hierbij aan Central Bank Digital Currencies.

Toekomst

In de brief wordt zelfs aandacht besteed aan hoe een ‘wereldwijd, zorgvuldig ontworpen digitaal betalingssysteem’ ingericht kan worden. Dit heeft als doel om internationale transacties te verbeteren en het witwassen van geld te voorkomen. Het lijkt erop dat het bedrijf tevens crypto’s zal gaan aanbieden aan klanten, dit om het te gebruiken als onderpand voor leningen.