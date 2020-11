Op afstand meekijken met je Tesla camera's - Apparata

De omgeving in de gaten houden of gewoon even de boel controleren met je Tesla camera’s.

Als je een kritisch rondje om een Tesla loopt valt je als het goed is wat op. Namelijk dat de auto overal rondom camera’s heeft. De Amerikaanse autofabrikant past toe als hulpmiddel voor autonome rijfuncties. Ook is het een stukje veiligheid. Met de Tesla Sentry Mode heb je een dader altijd op beeld staan mocht deze je auto hebben beschadigd. De Tesla camera’s gaan immers draaien zodra een persoon te dichtbij komt.

Er zit een nieuwe functie in de pijplijn voor de Tesla camera’s, zo ontdekte Electrek. Zo zal het straks mogelijk zijn om de camera’s op afstand te raadplegen. De functie is vroegtijdig ontdekt, dus hoe het precies werkt is nog niet bekend. Vermoedelijk kun je straks via de Tesla app een kijkje nemen wat de situatie is van je Model 3.

Ook is nog onduidelijk wat de kwaliteit gaat zijn en of het gaat om foto momenten of echt om videomomenten. Dit laatste lijkt niet aannemelijk, wat dat zou krankzinnig veel data vragen. Iedere X aantal seconden een foto doorkrijgen lijkt realistischer. Het is afwachten wat Tesla gaat doen met deze nieuwe feature, het klinkt in elk geval interessant!