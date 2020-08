Op deze datum begraaft Microsoft Internet Explorer voorgoed

Het is bijna zover dat het zwaar verouderde Internet Explorer door Microsoft wordt verbannen.

Het is geen geheim dat Internet Explorer van Microsoft vergane glorie is. Ondertussen heeft de Windows-maker al lang een vervanger uitgebracht en doet het er alles aan om de oude browser te vergeten. Toch bestaat de stokoude browser nog steeds, maar daar komt binnenkort verandering in. Over een jaar is het officieel helemaal afgelopen met Internet Explorer.

Microsoft zegt vaarwel tegen Internet Explorer

In een blogpost laat Microsoft weten dat Internet Explorer nog één jaar te leven heeft. Op 17 augustus 2021 stopt Microsoft namelijk met de ondersteuning van Internet Explorer. En ja, normaal betekent dat het stoppen van updates of het aanraden van een vervanger.

Maar Bill Gates’ bedrijf gaat een stapje verder. Zelfs services van Microsoft zullen Internet Explorer dan niet meer ondersteunen! Dat wil zeggen dat programma’s als Outlook, OneDrive en Office 365 gewoon niet meer zullen werken via de oude browser.

Toch is er nog een klein beetje hoop voor de internet-gebruikers die het graag ‘old school’ houden. Want zover we kunnen opmaken uit de blogpost, verwijdert Microsoft de browser niet standaard uit Windows 10. Vooralsnog lijkt het erop dat zelfs iedere nieuwe PC met Windows 10 nog steeds die nostalgische button bevat.

Ook Edge Legacy gaat de deur uit

Om de overstap naar het solide Microsoft Edge helemaal compleet te maken, gaat ook Edge Legacy de deur uit. Deze variant van de nieuwe Edge browser kwam uit voordat Chromium gebruikt werd. Deze ouderwetse versie van Edge is nog tot en met 9 maart 2021 veilig te gebruiken. Daarna stoppen ook daar beveiligingsupdates voor.

Het wordt dus langzaam tijd voor alle hardhoofdige bedrijven, onderwijsinstellingen en browser-fanatici om over te stappen. Voor de gebruikers die misschien niet meer zo flexibel zijn of moeite hebben om over te stappen, is er helaas ook geen andere keus meer. Microsoft zou de overstap eigenlijk wat gemakkelijker maken. Misschien dat we in het laatste levensjaar van Internet Explorer nog een handige overstap-tool of inter-compatibility zullen zien!