Op deze manier verdien je geld in Gran Turismo 7 zonder zelf te racen

Uit onvrede over de economie in Gran Turismo 7 hebben gamers alternatieve manier gevonden om toch veel geld te verdienen.

Gran Turismo 7 is een geweldige racegame, zo kon je ook lezen in onze review. Maar de economie in het spel zit helaas veel minder goed in elkaar. Sommige auto’s, zoals de McLaren F1, kosten meer dan 15 miljoen credits. Speel je op een normale manier dan zou het maanden duren voordat je die 15 miljoen bij elkaar hebt gesprokkeld. En dat voor één auto.

De uitbetalingen van races zijn bizar laag, waardoor het zolang duurt. Sinds update 1.08 zijn de uitbetalingen in het spel drastisch verlaagd. Dit leidde tot veel onvrede. Gamers waren van mening dat Polyphony Digital spelers de kant van microtransacties opduwt.

Er zijn passieve manieren om toch geld te verdienen in het spel zonder dat je zelf daadwerkelijk hoeft te racen. Door een elastiek om je controller te binden kun je de auto vanzelf laten racen in Gran Turismo 7 en zo toch geld verdienen.

Het is niet de manier waarop het zou moeten, maar gevoelsmatig duwt Polyphony Digital gamers deze richting zelf op. Anders kun je nooit die droomauto betalen, door de belachelijk hoge aanschafprijzen in het spel. Check de video hieronder om een voorbeeld te zien. Deze methode werkt op het moment van schrijven.

Gran Turismo 7 geld verdienen