Op vakantie naar de Titanic? Dit kost het je

Excentrieke vakanties zijn in trek. Dus wat te denken van een vakantie naar de Titanic? Dat kan tegenwoordig ook.

Een vakantie naar een ver land is allang niet meer exotisch te noemen. Tegenwoordig kan iedereen wel een vliegticket betalen. Als je met kop en schouders boven de rest wil uitsteken moet je wat anders bedenken. Een reis naar de ruimte? Dat is ook zo gewoontjes vandaag de dag. Wat te denken van een vakantie naar de Titanic. Dat is pas uniek!

OceanGate is een organisatie dat deze dergelijke excursie organiseert. Je vertrekt per schip vanaf Canada richting het scheepswrak. Op locatie ga je over in een duikboot. En vervolgens zul je afdalen naar de RMS Titanic. Een unieke vakantie, waar je oog in oog komt te staan met de gezonken Titanic. De kosten voor deze trip komt uit op zo’n kwart miljoen euro. Je moet dus wel even sparen.

Een vakantie die ook nog eens tijdelijk van aard is. De Titanic zal namelijk niet eeuwig op 3.800 meter diepte blijven liggen. Al meer dan honderd jaar ligt het cruiseschip te vergaan. Onder andere door corrosie komt er een keer een moment dat er vrijwel niets concreets meer over is van het schip.

De expeditie gaat in de zomer van 2022 van start. Je hebt dus nog even om te sparen.