Opeens tijdens het Xbox gamen niet meer verder kunnen - Apparata

Zit je lekker te gamen op je Xbox, kun je opeens niet meer verder. Wat is hier aan de hand? Nou..

Pap en mam grijpen in! Xbox heeft een nieuwe mogelijkheid uitgerold voor de console zodat ouders meer grip krijgen op de speeltijd van hun kroost. Nu is het nog zo dat je zelf in de gaten moet houden hoe lang je zoon of dochter aan het gamen is op de Xbox, maar dat is nu verleden tijd.

Via Xbox Family kun je in de instellingen aangeven na hoeveel speeltijd de content geblokkeerd dient te worden. Stel je zoon of dochter is anderhalf uur aan het spelen, dan kan het scherm opeens bevroren worden omdat jij als ouder de limiet op die anderhalf uur hebt gezet. De kinderen krijgen op het scherm te zien dat ze aan hun maximum aantal zitten voor die dag. Daarnaast is het mogelijk om aankopen te beheren vanuit de app zodat kinderen niet de creditcard leegtrekken.

Een mooie en gezonde ontwikkeling vanuit Xbox. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat dit de nachtmerrie is van ieder kind. Zeker als je opeens zo abrupt gestopt wordt tijdens het gamen. Dan ben ik toch blij dat ik opgroeide in een tijd van games waar je zelf de baas was. En stiekem veel meer uren speelde toen je ouders niet thuis waren dan eigenlijk mocht. Ach, die goede oude tijd..