Voor het eerst is er nu een kunstmatige intelligentie, waar je net als aan een mens, algemene vragen aan kan stellen en die publiekelijk toegankelijk is voor iedereen. ChatGPT, ook wel OpenAI Chat, beschikt over een griezelig goed vermogen om vragen te beantwoorden. Al gaat deze kunstmatige intelligentie af toe flink de mist in.

Een losgeslagen krachtige AI is gevaarlijk, omdat deze enorm efficiënt informatie kan verwerken en dus in kwaadwillige handen een gevaarlijk wapen kan zijn. Bijvoorbeeld om misdaden of terroristische complotten mee te plannen.

Vandaar dat het team van OpenAI er alles aan doet, om de beveiliging zo krachtig mogelijk te maken. Om die reden is de AI blootgesteld aan het algemene publiek, maar losgekoppeld van internet. Miljoenen slimme mensen van over de hele wereld zijn nu bezig er ervaring mee op te doen en de ergste lekken zijn nu al gedicht. Zo was het in het begin makkelijk om een handleiding voor explosieven te genereren. Nu niet meer:

Engelstalige ChatGPT het meest krachtig

ik heb geëxperimenteerd met zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige versie van OpenAI Chat, dat je hier kan bereiken. Hoewel de Nederlandstalige versie goed Nederlands spreekt, en niet heel grote fouten maakt, merk je dat de capaciteiten van Nederlandstalige versie wat op een lager niveau liggen dan die van de Engelstalige versie.

Waarschijnlijk komt dit omdat de Nederlandstalige dataset waarop het programma communiceren: slechts 1% is van de Engelstalige dataset. Positief is dan weer dat de censuur op de Nederlandstalige versie minder sterk is.

Zo is het vrij makkelijk om een (vrij onschuldig) erotisch verhaal te laten schrijven op de Nederlandstalige versie, wat op de Engelstalige versie tientallen iteraties kost om de sterke blokkade te ontwijken. Mogelijk omdat het ontwikkelteam uit Amerikanen bestaat en de Amerikaanse samenleving een wat problematische relatie heeft met seksualiteit. Wel krijg je een waarschuwing:

Hier zie je trouwens meteen een duidelijke beperking van de AI. De mannelijke hoofdpersoon hoort zachte stemmen en muziek, maar er blijkt maar één nimf aanwezig te zijn. Dat is een logische fout, die een menselijke schrijver niet snel zou maken. Dat komt omdat de AI van OpenAI Chat geen inzicht heeft, maar puur woordpatronen aan elkaar rijgt. Er is dus geen sprake van semantiek. Maar misschien wordt dat met GPT-4, de opvolger van dit systeem, beter.

Als je ditzelfde met de Engelstalige versie probeert, krijg je meteen een blokkade:

Met daaronder trouwens alsnog de Engelstalige versie van dit verhaal, die bijna letterlijk hetzelfde is.

Gedachtenexperimenten

Hier zie je een discussie in het Engels, waarbij er eerst een blokkade wordt geactiveerd als je vraagt wat er zou gebeuren als Columbus Nederland zou bezoeken in de negentiger jaren. Als je vervolgens meldt dat het gaat om een gedachte-experiment, ontwijk je deze blokkade en geeft de AI een redelijk natuurgetrouwe beschrijving van wat er waarschijnlijk zal gebeuren als Columbus werkelijk Nederland zou bezoeken.

Een paar dagen geleden was de blokkade op historische figuren nog veel zwaarder. Gelukkig hebben ze dit weggehaald, omdat dit niet echt veiligheidsproblemen oplevert, en is de beveiliging op gevaarlijke technieken verzwaard.

Conclusie OpenAI Chat

Hoewel je nog duidelijk kan merken dat dit een kunstmatige intelligentie is en geen mens, onder andere aan het soms houterige taalgebruik en logische fouten, en het ontbreken van inzicht, is dit toch een reuzenstap richting een algemene intelligentie.

Als de vorderingen in dit tempo doorgaan, bereiken we het moment binnen een handvol jaren dat de menselijke intelligentie wordt overtroffen. Ik denk dat we goed moeten nadenken over hoe we AI een plaats in ons leven en in onze maatschappij, kunnen geven.