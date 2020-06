Burger King en Dikdakkers klaar voor opening horeca [video]

Feest! We mogen weer een terrasje pakken bij opening horeca. Burger King helpt.

Liefhebbers van een terrasje en een drankje kunnen na de afgekondigde drooglegging weer opgelucht ademhalen. Hoewel je haast een spelregelboekje mee moet nemen mag je vandaag vanaf 12 uur weer een Nederlands terrasje pakken. Onze Belgische lezers moeten nog even geduld hebben. Vraag is natuurlijk hoe je nu die 1,5 meter in acht neemt. Burger King heeft een smakelijke oplossing.

Burger King wordt uiig van opening horeca

Iedereen denkt natuurlijk na over manieren om de 1,5 meter-regel zo goed mogelijk na te leven. Een van hun hulpjes is de sombrero, die je in de afbeelding ziet. Ook hebben ze de ‘social dinstancing Whopper’ op de markt gebracht. Deze Whopper is voorzien van een driedubbele portie ui. Met een knipoog stelt Burger King dat je zo vanzelf wel social distancing creëert. In het filmpje zie je hoe dat werkt.

Hoewel de stunt bedacht is door Burger King Italië wordt de burger inmiddels door fans wereldwijd besteld. Daarmee valt hun marketingstunt veel beter in de smaak dan die van concurrent McDonald’s. Overigens is het niet de eerste keer dat Burger King op een geurige manier op zoek gaat naar een glimlach.

Feesten om meten 1,5 meter

Dat de horeca weer open mag is natuurlijk ook feest voor veel artiesten. Hun muziek wordt meer gedraaid en wellicht dat er zelfs weer optredens geboekt gaan worden. Nu is het natuurlijk moeilijk schatten hoelang anderhalve meter is als je wat dubbel ziet, dus de Dikdakkers helpen je meten.

Alvast veel plezier op het terras vanmiddag!

Afbeelding: Tweet Burger King