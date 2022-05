Opgelet: WhatsApp stopt binnenkort met ondersteuning voor iOS 10 en iOS 11

‘Oudere’ versies krijgen snel geen ondersteuning meer van WhatsApp. Lees hier over welke smartphones we het dan hebben.

WhatsApp ontwikkelt continue door en komt hiermee met allerlei nieuwe functies. Daarvoor moet je wel een vrij nieuwe smartphone hebben. Oudere versies ondersteunen deze functionaliteiten slechter of niet. Daarom is de berichtendienst van plan de ondersteuning voor iOS 10 en 11 te beëindigen op 24 oktober 2022.

WhatsApp stopt binnenkort met ondersteuning

Dat is wel zuur voor de mensen die nu deze besturingssystemen nog gebruiken. Maar het gaat toch echt gebeuren. Een nieuwe melding die werd opgemerkt door WABetaInfo, vraagt ​​iPhone-gebruikers om de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem van Apple te installeren dat door hun apparaat wordt ondersteund. Zodat ze de app na 24 oktober kunnen blijven gebruiken.

In een ondersteuningsartikel van WhatsApp wordt opgemerkt dat het bedrijf iOS 12 aanbeveelt als basis voor iPhone-bezitters. Als je nog steeds een iPhone 5s, iPhone 6 of iPhone 6s vasthoudt, kun je WhatsApp op je apparaat blijven gebruiken. Maar eigenaren van een iPhone 5 en 5c moeten overwegen om te upgraden naar een nieuwe smartphone.

iPhone

We hebben het hier wel over oude telefoons. De iPhone 5 en iPhone 5c zijn op dit moment bijna tien jaar oud. De kans is groot dat de verhuizing niet te veel mensen zal treffen. Als je een iPhone 5 in het wild ziet, is het meestal een weggevertje of een reservetelefoon.

Toch zijn miljoenen mensen over de hele wereld afhankelijk van WhatsApp om met hun vrienden en familie te communiceren, en er zullen zeker een paar iPhone 5- en iPhone 5c-bezitters in deze groep zitten.