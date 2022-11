Opgewarmde autobatterij kan zes keer zo snel opladen

Een vervelend probleem met elektrische auto’s, is dat het erg lang duurt om ze op te laden. Wetenschappers hebben nu een methode ontwikkeld waarmee ze de oplaadtijd zes keer korter kunnen maken.

Lange laadtijd een groot probleem met elektrische auto’s

Tanken van een benzineauto of diesel gaat snel. Je steekt de vulslang van de pomp in je tank en al kolkend wordt deze in een minuut of twee gevuld. Van dergelijke snellere laadtijden kunnen de bezitters van elektrische auto’s alleen maar dromen. In de praktijk moet hun limousine uren aan de laadkabel blijven hangen om hun uitgeputte batterijpak weer op volle lading te brengen. Dit is best wel een groot probleem en één van de grootste redenen waarom elektrisch rijden nog niet sneller doorbreekt.

Laadtijd teruggebracht tot 10 minuten

Een onderzoeksteam is er nu in geslaagd om hier een oplossing voor te vinden. Dankzij hun vondst, kan een batterij genoeg worden opgeladen om 360 km te rijden in slechts 10 minuten. Dat brengt de oplaadtijd binnen de comfortabele range. In de tijd dat je auto oplaadt, kan je bijvoorbeeld een kopje koffie drinken. En het is voor automobilisten toch al aan te bevelen om elke 2 uur pauze te nemen.

Nikkelfolie blijkt ei van Columbus

Hun vondst is verrassend simpel. Elke cel wordt omringd met een folielaag van nikkel van slechts enkele micrometers dik. Door hier tijdens het laden stroom doorheen te jagen, warmt deze op tot een temperatuur van 65 graden Celsius. Toen ze het systeem testten op een 265 Wh batterij, konden ze deze tot 70% opladen in slechts 11 minuten. En nog meer goed nieuws: dit opwarmen tastte niet de levensduur van de batterij aan.

Een elektrische auto komt nu gewoonlijk met een batterij waarin 120 kWh opgeslagen kan worden. Als deze batterij wordt vervangen door eentje van slechts 60 kWh, maar die al in 10 minuten opgeladen kan worden, kan je elke 2 uur terwijl je een pauze neemt de auto snel bijladen. Zo kan je met een kleine batterij toch behoorlijk ver reizen.