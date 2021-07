Opmerkelijk! Vikingzilver gevonden dat een 1000 jaar analoge versie van Bitcoin is

Voor de kust bij de Isle of Man is Vikingzilver gevonden dat verdacht veel overeenkomsten heeft met Bitcoin.

De serie ‘Vikings’ op Netflix kent veel fans. Maar nu blijkt dat er in het echt ook opmerkelijke dingen gebeuren omtrent dit volk. Voor de Ierse kust leven al mensen op het eiland Man sinds 6500 voor Christus. We kennen het eiland natuurlijk ook om de beroemde straatraces op racemotoren. Maar het kent tevens een robuuste geschiedenis van schatten uit de Vikingtijd.

Vikingzilver dat op Bitcoin lijkt

Volgens het Manx National Heritage -een erfgoedagentschap dat daar gevestigd is- ontdekte een amateurschatzoeker onlangs een schat aan Vikingzilver op het eiland. De nieuwste voorraad Vikingzilver stamt mogelijk uit het tijdperk van de beroemde Viking genaamd “Silkbeard”. De aankondiging van Manx National Heritage merkt op dat de Viking-munten een “90% zilvergehalte” hebben.

Het agentschap onthulde dat de voorraad oud geld 87 zilveren munten, 13 zilveren armringen en een klein deel van andere numismatische artefacten bevatte. De Vikingvoorraad werd in april ontdekt toen Kath Giles met een metaaldetector op privéterrein aan het werk was. De in de VS gevestigde onderzoeker en numismaticus, Dr. Kristin Bornholdt-Collins, zei dat de schat vergelijkbaar was met de huidige cryptocurrency. En een 1000 jaar oude vergelijking van het Vikingzilver met Satoshi Nakamoto’s Bitcoin belichaamde.

Hoe dan?

Experts geloven dat de grote hoeveelheden geld afkomstig waren van eigenaren die van plan waren de voorraad geld op een later tijdstip terug te vorderen. Bornholdt-Collins zegt dat de voorraad werd gebruikt als een “spaarpot” en kan worden beschouwd als een 1000 jaar oude analoge versie van cryptocurrency. “Naast de reeks munten,” voegde Bornholdt-Collins toe, “bevatten beide depots een aanzienlijk deel van hackzilver of edelmetaal, dat tijdens transacties zou zijn afgewogen en mogelijk op kwaliteit zou zijn getest. Dit kan zijn omdat edelmetaal vooral handig was voor internationale handel. Dit omdat het praktisch was voor transacties van elke omvang en gedecentraliseerd was, een valuta zonder grenzen of politieke voorkeur.

In die zin is het Vikingzilver een modern equivalent van een cryptocurrency en zeker van Bitcoin.