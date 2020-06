Opnieuw een grote torrentsite uit de lucht

Het aanbod van torrentsites blijft afnemen. Opnieuw is er een grote torrentsite uit de lucht gehaald.

Zijn torrents nog steeds een dingetje? Met diensten als Netflix, Disney+ en Amazon Prime zou je misschien denken van niet. Toch zijn de bestanden en sites nog altijd springlevend. Juist door het enorme aanbod aan streamingdiensten blijven torrents in leven. Niet iedereen heeft immers zin om geabonneerd te zijn op drie, vier of misschien wel vijf streamingdiensten.

Het gevecht tegen torrensites door overheden en instanties zal nooit ophouden. In dat kader is er vandaag nieuws te melden. De torrentsite Torrentz2.eu is namelijk offline, zo bericht TorrentFreak. Dit domein was de Europese tak van Torrentz2. Deze partij is de opvolger van het oorspronkelijke Torrentz dat in 2016 offline gehaald. U begrijpt: een kat en muisspel van jewelste.

Torrentz2 kent meerdere takken. Zo is de eu-versie offline, maar werkt de .is versie nog wel. Volgens TorrentFreak is de torrentsite goed voor miljoenen bezoekers per dag. Daarmee behoort Torrentz2 tot één van de grootste meta-search torrent websites ter wereld.

Het is nog niet bekend wie er achter de actie zit. Gezien de .eu lading is het aannemelijk dat een Europese partij verantwoordelijk is voor het offline halen van de website.