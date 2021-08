OPPO A16s is nu gewoon te koop bij Albert Heijn

Een pot pindakaas, chips en een OPPO A16s in je Albert Heijn mandje.

Hoe bereik je publiek dat je niet gaat vinden in elektronicazaken? Je gaat items verkopen in plekken waar ze elke week te vinden zijn. De supermarkt! OPPO lanceert vandaag de gloednieuwe A16s en dit toestel kun je kopen bij de Albert Heijn. Het is de nieuwste telefoon binnen de A-serie van dit merk. Dit zijn de goedkopere smartphones.

De nieuwe OPPO A16s is uitgerust met een 6.52-inch display, een 5.000mAh batterij en drie camera’s. Het toestel is verkrijgbaar in de kleuren Crystal Black en Pearl Blue. De behuizing heeft een dikte van 8,4 mm en het gewicht van de telefoon ligt op 190 gram. Je kunt de smartphone ontgrendelen door middel van gezichtsontgrendeling en de vingerafdrukscanner aan de zijkant.

Albert Heijn heeft de primeur om de OPPO A16s te mogen verkopen. De adviesprijs ligt op € 179,- maar bij de appie ligt het toestel voor € 149,- in de schappen. Je kunt 10 euro korting krijgen bij het inleveren van 1.000 airmiles bij de kassa. De nieuwste OPPO is niet het enige product van het merk die je bij de supermarkt kunt kopen. De Albert Heijn verkoopt tevens de A91-smartphone en Enco X en Enco W31 in-ear oordopjes.