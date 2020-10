OPPO A53 en A53S: 90Hz voor een scherpe prijs - Apparata

Voor minder dan 200 euro een smartphone met een 90Hz display? De nieuwe OPPO A53 en A53S bieden het aan.

De best mogelijke hardware proppen en nog de prijs enigszins acceptabel houden binnen het segment. Dat is de poging die OPPO heeft gedaan met de nieuwe A53 en A53S. De smartphones hebben onder andere een 6.5-inch 90Hz Neo-Display en een 5000mAh-batterij met 18W snelladen. Via de software is er ondersteuning ingebouwd voor een refresh rate van maximaal 120Hz.

Het verschil tussen de OPPO A53 en A53S zit hem in het geheugen. Waar de A53 het moet doen met een uitbreidbaar geheugen van 64 GB, heeft de A53S een uitbreidbaar geheugen van 128 GB. In beide gevallen kun je het geheugen uitbreiden tot maximaal 256 GB.

Beide telefoons beschikken over een Qualcomm Snapdragon octa-core 460-processor. De smartphones hebben 4 GB werkgeheugen. Aan de voorkant huis een 8 MP selfiecamera. Achter tref je een 13 MP AI Triple Camera. Deze setting bestaat uit een 13 MP-hoofdcamera, een 2 MP dieptecamera en een 2 MP macrocamera.

Prijzen en beschikaarheid

Je kunt de nieuwe OPPO A53 en A53S direct kopen. Ze zijn verkrijgbaar via MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en de webshop van OPPO. Later komen de telefoons tevens beschikbaar via Ben, Belsimpel, Bol.com en HollandsNieuwe.

De OPPO A53 (64 GB) komt in de kleuren Electric Black en Mint Cream en kost €179. De OPPO A53s (128 GB) is verkrijgbaar in de kleuren Electric Black en Fancy Blue . Deze smartphone is met €199 net iets duurder.