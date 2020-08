OPPO A91 review – misschien toch even doorsparen?

We gingen aan de slag met de OPPO A91 voor een review. Een smartphone die de onderkant van de markt probeert te dienen.

OPPO heeft naast een echte high-end smartphone als de Find X2 Pro, ook voordelige smartphones in het gamma. Deze zijn gericht op kopers met een kleinere portemonnee. Het Chinese techbedrijf zegt zelf zoveel mogelijk het gevoel van die duurdere modellen naar een goedkoper model als de A91 te hebben willen brengen, maar of dat ook gelukt is?

OPPO A91 review – specificaties

De OPPO A91 heeft een 6.4-inch FHD+ AMOLED scherm. Daar heeft het techbedrijf al meteen voordeel te pakken. Want met een prijs van 299 euro is het hebben van een AMOLED scherm helemaal niet zo vanzelfsprekend. Op de achterkant zitten maar liefst vier camera’s die er zo op het eerste oog indrukwekkend uitzien. Een quad camera op een telefoon met dit budget, wat zou dat te bieden hebben?

Verder heeft de smartphone een in-display vingerafdrukscanner, ondersteuning voor 20W VOOC Flash Charge 3.0, 128 GB aan opslag en 8 GB RAM. Het toestel is 7.9 mm dik en weegt slechts 172 gram. Dat lage gewicht is met name te danken aan de materialen die OPPO heeft gebruikt. Plastic weegt nu eenmaal weinig. De aanwezige batterij heeft een capaciteit van 4.025mAh.

Het display glas is Gorilla Glas 5. Dat betekent dat de kans 80 procent is dat het toestel valpartijen van 1,6 meter hoogte schadevrij weet door te komen. Het scherm heeft een resolutie van 2400 x 1080 en kent een screen-to-body ratio van 90,7 procent. Bovendien is het voor het eerst dat een OPPO A-series smartphone een AMOLED scherm heeft.

OPPO A91 review – dagelijks gebruik

Al met al zien die specs er helemaal prima uit voor 299 euro, toch? Dat was ook onze eerste reactie met het uitpakken van de OPPO. Toch hebben we met deze review ontdekt dat even doorsparen helemaal niet zo’n verkeerd idee is. Het begint met het gevoel. De goedkope prijs zit hem voor een deel in de behuizing. De OPPO voelt wat goedkoop aan en is geen feestje om in de hand te houden.

Camera

Ook de camera bleek niet zo indrukwekkend als een quad-opstelling ons wilt doen geloven. Voor deze OPPO A91 review heb ik enkele foto’s gemaakt in de polder. De foto’s zijn rijk aan details. Kijk bijvoorbeeld naar al het gras. De plaatjes zijn geschoten bij daglicht. Normaal gesproken de ideale omstandigheden voor de camera om te presteren.

Helaas viel dat zwaar tegen. Het lijkt net of de AI veel te veel zijn best probeert te doen. Als je ook maar een beetje gaat inzoomen zie je heel snel ruis ontstaan. Details in de verte vervagen al helemaal, iets dat je toch niet verwacht met een quad camera. Ook een bosje planten ziet er vreemd en korrelig uit. De lucht wordt wel mooi weergegeven. De camera lijkt met name problemen te hebben als er veel details om de hoek komen kijken. Daar is het gras en de planten een uitstekend voorbeeld van.

Even verderop wilde ik de camera een tweede kans geven. Ik maakte een foto tegen de avondzon in. Ook hier is het resultaat niet fantastisch. De kleuren van de kentekenplaten zijn niet zo geel als in het echt. Tevens worden de echte kleuren van de auto’s niet natuurgetrouw weergegeven. Hier bekroop me hetzelfde gevoel dat de AI probeert allerlei zaken goed te zetten, maar het juist resulteert in een teleurstellende foto.

Performance

De bediening van de OPPO A91 was tijdens deze review precies zoals je van OPPO mag verwachten. ColorOS vind ik zelf een prima mobiel besturingssysteem en werkt goed op de A91. Over de performance heb ik geen verdere opmerkingen. Het werkt vlot, intuïtief en prettig. Helemaal goed!

OPPO A91 review – Conclusie

Na onze review periode met de OPPO A91 heb ik moeite om hier een goede conclusie voor te bedenken. In de eerste plaats omdat mij het gevoel bekruipt dat je toch beter even kunt doorsparen. 299 euro voor een AMOLED smartphone is een scherpe prijs, maar het is duidelijk merkbaar dat het toestel niet op alle vlakken scoort zoals je zou willen. Ben je iemand die een smartphone casual gebruikt, dan kun je met de A91 goed uit de voeten. Het is echter wel zo dat er veel concurrentie op de loer begint. Bijvoorbeeld van Xiaomi, maar ook Samsung. Laatstgenoemde doet het erg goed met de A50 en als potentiële koper zou eerst die uittesten al vorens je de keuze maakt voor een OPPO A91.

Pluspunten

Goede performance

AMOLED scherm

Ondersteuning voor VOOC snelladen

Minpunten

Goedkope behuizing

Camera’s weten het niet waar te maken

Geen duidelijke winnaar ten opzichte van de concurrentie

De nieuwe OPPO A91 is vanaf heden verkrijgbaar voor 299 euro. Onder andere Coolblue en MediaMarkt verkopen deze smartphone.