Oppo claimt wereldprimeur met 5G spraak- en beeld

Wordt dit het nieuwe normaal voor spraak en beeld bij smartphones?





Inmiddels kunnen we op onze smartphones zo goed streamen en gamen dat we haast vergeten dat deze ook gebruikt kunnen worden om te bellen. Dat is misschien wel een beetje te begrijpen, want waar de streams en games vaak spatzuiver en razendsnel over het beeld en uit de boxen rollen is het beeld en geluid bij een (video)gesprek inmiddels opvallend veel slechter.

Dit komt omdat de data voor (video)gesprekken op het 4G-netwerk getransferreerd wordt door middel van ‘voice over LTE (VoLTE)’ techniek. Zonder heel technisch te worden is dit een kwalitatief lagere transfertechniek om zo niet te veel van de 4G-capaciteit in te nemen. Nu wordt met 5G alles zo’n 10 keer sneller, dus dat betekent dat we het VoLTE -systeem in kunnen ruilen voor een betere techniek waardoor de kwaliteit van (beeld)gesprekken enorm verbetert. Die techniek is er en heet ‘Voice over New Radio (VoNR)’. Met deze techniek verloopt de verbinding veel sneller en is deze bovendien van veel betere kwaliteit.

Veel smartphone-ontwikkelaars zien in deze techniek de standaard voor (beeld)bellen in de toekomst, maar zij zijn nog niet ver genoeg om de toepassing van deze techniek in praktijk te brengen.

Oppo claimt nu dat zij, door gebruik te maken van een MediaTek Dimensity 1000-series chip en het 5G-netwerk van Ericsson, gesprekken en videoconferenties tot stand heeft gebracht met de nieuwe VoNR-techniek. Men claimt direct een merkbaar veel betere verbinding te hebben gehad. Ook claimt men tijdens het gesprek moeiteloos van een normaal gesprek over te hebben geschakeld naar videobellen in HD-kwaliteit. Voor Ericsson is het overigens niet het eerste experiment. Ook in combinatie met Audi verkent men graag de mogelijkheden die 5G biedt.

Hoe het in de praktijk werkt kunnen we je (nog) niet laten zien of horen, want Oppo heeft bij het persbericht geen beeld of geluid vrijgegeven. Nu maar hopen dat men de 5G-techniek een beetje met rust laat.