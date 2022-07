OPPO en UEFA slaan de handen ineen

Smartphonegigant OPPO gaat met voetbalorganisatie UEFA samenwerken. Dat is vandaag bekendgemaakt.

De komende twee seizoenen zal OPPO gaan samenwerken met de Union of European Football Associations. In de volksmond bekend als de UEFA. OPPO is het eerste Chinese merk dat partner wordt van onder andere Champions League. De belangrijkste internationale voetbalcompetitie van de UEFA.

Tijdens de seizoenen 2022-23 en 2023-24 zal OPPO nauw samenwerken met het Europese voetbalorgaan. OPPO is verantwoordelijk om op en naast het veld de fans mooie momenten te laten meemaken en delen. Het is niet alleen de Champions League waar je de naam van OPPO gaat tegenkomen. Het techbedrijf geeft ook ondersteuning aan de UEFA Super Cup, UEFA Futsal Champions League Finals en UEFA Youth League Finals

We zijn verheugd om samen te werken met de UEFA om voetbalfans te inspireren tijdens UEFA-wedstrijden. Bij OPPO geloven we in de kracht van innovatie om ons te helpen de uitdagingen van het leven te overwinnen. In lijn met de ambitie van de UEFA om te strijden in geval van tegenspoed, maakt dit een perfect partnerschap William Liu, President Global Marketing van OPPO

OPPO komt als merk onder meer terug op billboards en op sociale media campagnes van de UEFA.