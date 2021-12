OPPO Find N is de eerste betaalbare vouwbare smartphone

Je moet het wel in context zien. Want de OPPO Find N is nog steeds een smartphone in het hogere segment.

Na een teaser is het deze week eindelijk het moment aangebroken. OPPO heeft de Find N gelanceerd. De eerste vouwbare smartphone van het moment. En ook meteen de betaalbaarste vouwbare smartphone als je naar de concurrentie kijkt! Maar daarover later meer.

Vier jaar onderzoek en zes generaties aan prototypes. Dat zegt OPPO nodig te hebben gehad om uiteindelijk met de Find N te komen. De smartphone beschikt over een 7.1-inch binnendisplay en een 5,49-inch buitendisplay. Met een beeldverhouding van 8,4:9 klapt het binnenste display direct uit in landschapsmodus. Precies wat we al kennen van het vouwbare smartphone principe. Opengevouwen kijk je naar een beeldverhouding van 18:9.

OPPO Find N specificaties

De smartphone van het Chinese techbedrijf beschikt over drie camera’s. Deze setup bestaat uit een 50 MP Sony IMX 766-hoofdsensor, een 16 MP-ultragroothoeklens en een 13 MP-telelens. Daarnaast zijn er nog selfiecamera’s op zowel de binnen- als de buitendisplays te vinden.

Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 888 processor. Het toestel is krachtig met 12 GB RAM en 512 GB opslag. Verder heb je een 4.500mAh batterij. Opladen gaat vlot met SUPERVOOC Flash Charge van 33W. Dat betekent dat de batterij in een halfuur al voor 55 procent is opgeladen. Je kunt draadloos opladen met 15W AIRVOOC (compatibel met standaard Qi) en 10W omgekeerd draadloos opladen. Aan de zijkant, ter hoogte van de aan/uit knop, zit de vingerafdrukscanner.

En dan die prijzen. De OPPO Find N is per direct te bestellen en vanaf 23 december 2021 leverbaar in China. Of de vouwbare smartphone ook naar Nederland komt is nog niet bekend. De 8GB+256GB combi kost ¥7699, omgerekend zo’n €1.073,- (indicatieprijs)en de 12GB+512GB kost ¥8999, omgerekend zo’n €1.255. Daarmee is de OPPO goedkoper dan bijvoorbeeld Samsung met de Galaxy Fold 2 en Huawei met de Mate XS.