OPPO Find N: opvouwbare smartphone zonder bekende gebreken

OPPO heeft de komst van de Find N aangekondigd. Het is de eerste opvouwbare smartphone voor het merk.

Huawei en Samsung gingen OPPO al voor. Maar zowel Huawei als Samsung hadden uitdagingen om iets probleemloos neer te zetten. Je zag bijvoorbeeld een lelijke vouw zitten bij de eerste modellen. Samsung had zelfs concrete problemen met de eerste generatie Galaxy Fold. Al gauw kwam er een opvolger. OPPO heeft wat langer gewacht maar zegt er nu klaar voor te zijn met de Find N.

Het Chinese techbedrijf zegt de afgelopen vier jaar intens te hebben gewerkt aan de nieuwe opvouwbare smartphones. Specificaties en meer details over de telefoon zelf volgen binnenkort. Voor nu blijft het bij een teaser, maar wel met belangrijke woorden. Zo zegt OPPO dat je bekende gebreken van een opvouwbare smartphone niet bij hen gaat aantreffen.

We hebben het dan over een zichtbare naad in de vouw. Maar ook het feit dat sommige opvouwbare smartphones behoorlijk zwaar zijn in het open en dichtvouwen. Al die dingen heeft OPPO met de Find N geen last van. Klinkt goed. Eerst zien, dan geloven natuurlijk. Dus laten we afwachten wat het techbedrijf binnenkort gaat laten zien. De onthulling is op 15 december.