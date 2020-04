OPPO Find X2 Pro review – ultiem, maar ook ultiem duur

OPPO doet een gewaagde zet met de Find X2 Pro. Is het een goede zet geweest?





De Chinese telefoonfabrikant OPPO heeft een nieuw vlaggenschip uitgebracht. De smartphone luistert naar de naam Find X2 Pro. Het toestel maakt deel uit van de Find X2-serie. Apparata ging de afgelopen periode met het topmodel aan de slag om te ontdekken wat deze nieuwe OPPO Find X2 Pro nu precies te bieden heeft.

Specificaties

Daarbij is het belangrijk om te weten wat je in je handen hebt. In dit geval gaat het om een smartphone met een 120Hz QHD+ Ultra Visie Scherm. High-end, maar niet uniek. We zagen het dit jaar al eerder op onder andere de Samsung Galaxy S20. Door de True Billion Colour Display komen de kleuren goed tot zijn recht. Dat is belangrijk, want met het grote 6.67-inch wil je alles in topconditie kunnen zien.

OPPO heeft de krachtige Qualcomm Snapdragon 865 5G processor in het toestel geplaatst. Opnieuw, mooie techniek, maar geen verrassing in dit hoge segment. Wel uniek en verrassend is de unieke snellaadtechnologie van OPPO genaamd SuperVOOC. Aan de kabel kan de OPPO maar liefst met een power van 65W opgeladen worden. Dat is echt razendsnel. In een tijdbestek van 38 minuten is een lege Find X2 Pro volledig opgeladen. Dit komt omdat er twee 2130 mAh in serie geschakelde batterijcellen in de smartphone zitten. De capaciteit is gelijk aan ongeveer 4260 mAh.

De OPPO komt met 12 GB RAM geheugen en 512 GB ROM. Het is helaas niet mogelijk om het geheugen verder uit te breiden middels een Micro SD-kaartje. Net als diverse andere high-end smartphones heeft de Find X2 Pro een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Camera

Een ander pluspunt heeft te maken met de camera’s. Er zitten er drie. Een 48MP groothoeklens, nog een 48MP groothoeklens en een 13MP periscope telefoto-camera. Dankzij dubbele optische beeldstabilisatie (OIS) is de telefoon uitermate geschikt voor het opnemen van video’s. Opgenomen filmpjes zijn niet schokkerig, zelfs niet als je loopt tijdens het filmen. Naast de optische beeldstabilisatie heeft de Find X2 Pro ook elektronische beeldstabilisatie (EIS). Aan de voorkant zit een 32MP Selfie Camera.

In de praktijk scoort de camera naar tevredenheid. Je kunt er fraaie platen mee schieten. Naar mijn gevoel is de Find X2 Pro beter in video’s schieten dan in foto’s maken. Als je eenmaal een mooie foto hebt gemaakt en gaat inzoomen, dan zie je al gauw wat korreligheid optreden. Details worden niet zo mooi vastgelegd als je misschien zou willen. Hoe meer elementen in een foto te zien zijn, hoe lastiger het voor de camera’s is om al die elementen even gedetailleerd in beeld te brengen.

De camera’s lijken zich het meeste op hun gemak te voelen in een indoor situatie. Als je naast iemand op de bank zit en van deze persoon een portretfoto wil maken is dat een peulenschil. Het levert binnen no-time een haarscherpe foto op.

Daarmee behoort de OPPO Find X2 Pro tot de top als het gaat om camerakwaliteit. Zeker voor het maken van algemene foto’s is de smartphone zeer geschikt. Het zijn video-opnamen waarin de smartphone excelleert. Haarscherpe beelden in combinatie met uitstekende stabilisatie, daar is de OPPO koning in.

Een aantal foto’s die we hebben gemaakt met de OPPO Find X2 Pro kun je hieronder bekijken.

Dagelijks gebruik

De nieuwe OPPO Find X2 Pro voelt aan wat je er ook voor mag betalen. Voor 1.200 euro wil je iets kwalitatiefs in handen. En dat heb je met de Find X2 Pro. De smartphone komt in het zwart met een keramische achterkant, of oranje met een vegan leer achterkant. Ons review exemplaar is de keramische variant. De achterkant glimt en is zeer gevoelig voor vingerafdrukken. Ook is de OPPO geen lichtgewicht kampioen.

Met 207 gram is de telefoon wat aan de zware kant. Persoonlijk ben ik daar niet zo’n fan van. De smartphone voel je in je handen na een paar uur gebruik. Denk aan een film kijken op Netflix of als je aan het gamen bent. Je kunt zeven gram besparen door voor de oranje variant te kiezen. Door het vegan leer is de smartphone net iets lichter in vergelijking met zijn keramische broer.

De Find X2 Pro zelf is een prettig toestel om te gebruiken. ColorOS 7.1 op basis van Android 10 is een prima besturingssysteem. Alles functioneert zoals je mag verwachten. Deze skin op Android geeft je geen vervelende verrassingen.

Conclusie

In tijden vond ik het niet zo moeilijk om een conclusie te schrijven als voor de OPPO Find X2 Pro. Het is een fijne smartphone, maar daar staat een heftige prijs tegenover. OPPO wil overduidelijk in het premium segment varen met deze smartphone. 1.200 euro is echt heel veel geld. Vroeger maakten we grapjes over Apple en de hoge prijzen. Tegenwoordig zijn ze niet de enige meer. Samsung heeft dure high-end smartphones, Huawei heeft ze en nu ook OPPO. En de prijs gooit helaas roet in het eten. Het bederft de fijne ervaring. Voor dit prijskaartje is de Find X2 Pro voor de gemiddelde consument niet uniek genoeg.

Ben je iemand die veel video’s maakt en ook een aparte videocamera gebruikt, dan is de Find X2 Pro zeker iets voor jou. Even onderweg iets opnemen kan uitstekend met deze smartphone. Door de optische en elektronische beeldstabilisatie zullen je kijkers het verschil misschien niet eens merken.

OPPO lijkt een heel specifieke doelgroep te bedienen met dit nieuwe vlaggenschip. Voor de creatieve gebruiker met een vrij budget zeggen we: doen! Voor de gemiddelde consument zeggen we vooral: kijk gerust verder.

Pluspunten

Stevig gebouwde smartphone

Ideaal voor het maken van video’s

Alle moderne tech aan boord

Minpunten

Achterkant gevoelig voor vingerafdrukken

Gewicht wat aan de hoge kant

Hoge adviesprijs

De OPPO Find X2 Pro is vanaf nu verkrijgbaar vanaf 1199 euro.