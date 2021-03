OPPO Find X3 Series: premium met topprestaties - Apparata

OPPO heeft vandaag de Find X3 Series gelanceerd. Een premium smartphone reeks met uitmuntende prestaties.

Wanneer OPPO een nieuwe Find serie lanceert met een kersvers vlaggenschip, dan weet je eigenlijk al dat het Chinese techbedrijf maximaal gaat uitpakken. Daar is de nieuwe Find X3 Series geen uitzondering op. Drie gloednieuwe smartphones verschijnen op de markt en in dit artikel stellen we ze aan je voor.

OPPO Find X3 Pro 5G

Het topmodel van de Find X3 Series is de Pro 5G. Het absolute snoepje van de reeks. Deze telefoon heeft een 6.7-inch AMOLED scherm met een pixel dichtheid van 525 PPI. Het scherm heeft daarnaast een ververingssnelheid van 120 Hz. Het topmodel weegt 193 gram en is uitgerust met de laatste innovaties uit de industrie.

Het begint met de chipset, wat een Qualcomm Snapdagon 888 betreft. Er is sprake van 12 GB RAM en 256 GB ROM met de X3 Series Pro 5G. De batterij heeft een capaciteit van 4.500mAh. Daarnaast is de smartphone water- en stofbestendig met een IP68 certificatie. OPPO rust de smartphone uit met SuperVOOC 2.0 Flash Charge. Dat betekent 65W bedraad snelladen en met AirVOOC kun je tot 30W draadloos opladen.

Er zitten uiteraard meerdere camera’s op de achterkant van de telefoon. OPPO heeft gekozen voor een 50 MP primair + 50 MP groothoek + 13 MP telelens + 3MP microlens constructie. Dat klinkt veelbelovend en OPPO kennende zit dat met de foto- en videokwaliteit wel in orde. Aan de voorkant zit een 32MP selfiecamera.

De OPPO Find X3 Pro 5G met 12GB RAM + 256 GB ROM kom in de kleuren Gloss Black en Blue op de markt voor een adviesprijs van 1.149 euro.

Find X3 Neo 5G

Een trapje daaronder zit de Find X3 Neo 5G. In vergelijking met de Pro lever je in op een aantal dingen, maar desalniettemin zullen de prestaties voor velen voldoende zijn. Het scherm betreft een 6.5-inch OLED exemplaar met 402 PPI. Het display van de 184 gram wegende smartphone heeft een ververingssnelheid van 90Hz. De chipset is met een Qualcomm Snapdragon 865 net even wat minder krachtig in vergelijking met de Pro.

Achterop wederom een druk camera eiland. Dit bestaat uit een 50 MP primaire camera + 16 MP groothoek + 13 MP telefoto + een 2 MP macrolens. Voor zit een 32 MP camera. Net als de Pro, heb je 12 GB RAM en 256 GB ROM. De batterijcapaciteit is eveneens hetzelfde, net als het bedrade laden. Draadloos laden is met de Find X3 Neo 5G niet mogelijk.

De OPPO Find X3 Neo 5G met 12GB RAM + 256 GB ROM komt in de kleuren Galactic Silver en Starlight Black en is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro.

Find X3 Lite 5G

En dan de instapper van de reeks. Dat is de Find X3 Lite 5G. De benjamin van het stel. Ondanks dat het hier om een instapper gaat, heb je nog altijd een OLED scherm. Een 6.4-inch 90 Hz display om precies te zijn.

Onder de kap huist een Qualcomm Snapdragon 765G processor. Je hebt 8 GB RAM en 128 GB ROM met de Find X3 Lite 5G. Wederom is er sprake van vier camera’s op de achterkant. In dit geval 64 MP + 8MP groothoek + 2 MP macrolens + 2 MP monolens. Voor tref je een 32 MP camera.

Je kunt 65W bedraad snelladen met de Lite en de smartphone weegt 180 gram in de kleur Galactic Silver of 172 gram in Starry Black of Astral Blue. Dat zijn ook meteen de drie beschikbare kleuren voor de telefoon. De OPPO Find X3 Lite 5G met 8GB RAM + 128 GB ROM heeft een adviesprijs van 449 euro.

De Find X3 Series is vanaf 22 maart verkrijgbaar bij onder andere de OPPO E-store, T-Mobile, MediaMarkt, KPN, Vodafone, Belsimpel, Coolbue, Bol.com, Tele2, Ben, Mobiel.nl, Ritel en BCC.