Oppo Find X5 Pro: hoge kwaliteit met een hoge prijs

Oppo heeft vandaag de Find X5 serie officieel gepresenteerd met de Pro als absoluut topmodel.

De Find X5 serie is het vlaggenschip voor 2022 van Oppo. In navolging van OnePlus is het nu de beurt aan Oppo om de belangrijkste smartphones van dit jaar uit de doeken te doen. Dat deed het Chinese techbedrijf middels een livestream, die onder andere te volgen was op YouTube.

De overeenkomsten met OnePlus werden al eens genoemd. Net als OnePlus, heeft ook Oppo voor de Find X5 serie samengewerkt met Hasselblad voor de camera’s. Maar dat is niet het enige belangrijke van de nieuwe smartphone serie. Tijd om er wat dieper in te duiken.

Specs

De Oppo Find X5 Pro is het absolute topmodel voor 2022. Deze telefoon is uitgerust met de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 processor. Een andere highlight is het bizar snelle opladen van deze telefoon. De smartphone kan via de kabel met een snelheid van maximaal 80W snelladen. Dat is bizar snel. Daarnaast heeft Oppo ervoor gekozen er een grote batterij in te stoppen van 5.000mAh groot. Iets minder snel, maar nog steeds veel sneller dan bijvoorbeeld een iPhone is het draadloos laden. Dat gaat met een gang van 50W.

De camera van de nieuwe Oppo Find X5 Pro is een eiland, bestaande uit een 50 MP + 50 MP + 13 MP combinatie. De sensoren zijn afkomstig van Sony, terwijl de software is afgestemd in samenwerking met Hasselblad. Het display van deze nieuwe smartphone kent een refresh rate van 120Hz en werkt met een resolutie van 2k. Scherper dan Full HD, maar niet zo gedetailleerd of zo mooi als 4k dus.

Naast de Pro zijn er nog twee andere modellen aangekondigd. De gewone Find X5 en de X5 Lite. De X5 is zeker een interessante, want ook deze telefoon heeft een 120Hz scherm, 80W snelladen en 30W draadloos opladen.

De OPPO Find X5 Pro komt met 12 GB RAM en 256 GB opslag. Bestellen kan vanaf vandaag als pre-order. Dit kan eenvoudig via GSMWEB. Vanaf 11 maart is de telefoon direct verkrijgbaar via Belsimpel, Ben, Bol.com, Coolblue, KPN, MediaMarkt, Mobiel.nl, OPPO e-store, PhoneHouse, Tele2, T-Mobile en Vodafone. Alle prijzen staan hieronder.

Prijzen