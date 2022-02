Oppo Find X5 Pro kan na de OnePlus 10 Pro niet achterblijven

Oppo heeft het uiterlijk van de Find X5 Pro uit de doeken gedaan. Het merk kan natuurlijk niet achterblijven na de onthulling van de OnePlus 10 Pro.

Natuurlijk? Ja, want OnePlus en Oppo valen onder hetzelfde familiebedrijf in China. En de laatste jaren zijn beide merken steeds dichter naar elkaar gegroeid. Kijk er niet gek van op als beide merken ooit samengaan, maar dat is nu nog pure speculatie. Feit is dat de vandaag voorgestelde Oppo Find X5 Pro sterke overeenkomsten heeft met eveneens onlangs onthulde OnePlus 10 Pro.

Een uitgebreide onthulling van de Find X5 Pro komt nog. De daadwerkelijke volledige presentatie staat gepland voor 24 februari. Voor nu is het uiterlijk van het nieuwe vlaggenschip van Oppo uit de doeken gedaan. Het is een slanke, lange telefoon geworden met een duidelijk camera-eiland linksboven. Verder is bekend dat het toestel uitgerust zal worden met de nieuwste Qualcomm processor, de Snapdragon 8 Gen 1.

In de afgelopen periode is al het één en ander gelekt. De camera van de OPPO Find X5 Pro is gemaakt in samenwerking met Hasselblad. Precies, hetzelfde bedrijf dat eveneens samenwerkt met OnePlus voor de camera’s. De camera heeft ook exclusieve techniek van Oppo gekregen, zoals hun eigen MariSilicon X technologie. Daarmee moet je nog betere foto- en video-opnames kunnen maken in donkere omstandigheden.