OPPO heeft een camera onder het scherm en kan eindelijk goed foto’s maken

Afbeelding via OPPO

De smartphone- fabrikant OPPO heeft een manier gevonden om op een mooie en goede manier een camera te plaatsen onder het scherm.

Er was lange tijd maar één smartphone die ook een camera onder het scherm had. Dit is de ZTE Axon 20 5G van vorig jaar. Andere spelers zoals Vivo, Oppo en Xiaomi hadden deze technologie ook getest. Maar gezien de ondermaatse beeldkwaliteit destijds, is dit niet in de smartphones terecht gekomen.

OPPO met camera onder het scherm

OPPO claimt dat het nu wel (beter) werkt. Dit zou een stap voorwaarts zijn in smartphone- land. Vandaag heeft de fabrikant zijn derde generatie camera onder het scherm aan het grote publiek laten zien. En op basis van een voorbeeldopname die geleverd is, lijkt het verrassend veelbelovend. Zo te zien is er geen merkbare wazigheid of verblinding meer. Maar we moeten nu uitgaan van één foto. De praktijk moet straks uitwijzen of het echt werkt.

De camera ligt dus achter scherm, dat betekent dat het van buiten niet meer te zien is. Dit is een mooie design feature. OPPO doet dit al langere tijd, maar het nadeel is dat er minder schermpixels over de lens zaten. Hierdoor was er niet voldoende licht om echt scherpe foto’s te maken. Daardoor werd de camera toch zo geplaatst dat dit wel kon, maar hierdoor werd het weer zichtbaar.

Je ziet hem niet (afbeelding via OPPO)

Prestaties

Er is niets veranderd aan hoe de camera onder het scherm door het scherm kijkt. De prestaties worden beperkt door de hoeveelheid licht die door de openingen tussen elke OLED-pixel kan reizen. Daarom is AI-compensatie nog steeds een must, om toch dat voldoende licht te krijgen. Voor de nieuwste camera zegt OPPO dat het zijn eigen AI heeft getraind “met behulp van tienduizenden foto’s” om nauwkeurigere correcties op diffractie, witbalans en HDR te bereiken. Vandaar de verrassend natuurlijk ogende voorbeeldopname.